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Aktüel

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk

Denizin kıyıya yakın alanlarında, rastgele atılan plastik bardak, pet şişe ve maske gibi atıklar dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:28:14 -
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk

ANTALYA (AA) - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı sahiline gelenlerin kimi güneşlenip kitap okumayı tercih etti kimileri ise yüzerek eğlendi.

Salgın sürecinde, tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalan ve turkuaz rengi tertemiz sularıyla dikkati çeken Konyaaltı sahilinde, denizin kıyıya yakın bölgelerinde insanlardan kaynaklanan kirlilik dikkati çekti.

Plastik bardak, terlik, pet şişe ve maskelerin yer aldığı atıklar, denize yüzmek için gelenleri rahatsız etti.

Sahile gelenlerden Deniz Sarıgül, atıkları görünce çok üzüldüğünü, denizden çıktığını kaydetti.

Anıl Gülcan ise insanların temizlik konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Atıklar rastgele atılmamalı. Yüzmek için geldik ama pislikleri gördük." dedi.

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