Dünyaca ünlü isimden Ozan Kabak'a destek: Hata onun değil

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu. Ozan Kabak'ın ilk maçına çıktığı Liverpool'da yenen ikinci gol, tartışma konusu oldu.

Ozan Kabak'ın topa müdahale etmeye hazırlandığı sırada kalesinden çıkan Alisson ile çarpışması sonrası Leicester'da Jamie Vardy, topu boş kaleye yollayarak takımını 2-1 öne geçirmişti. Milli yıldızımız Ozan Kabak, ilk maçında bu pozisyonla şanssızlık yaşarken eleştirilerin odağında daha çok kalan isim Manchester City maçında yaptığı hatalarla da dikkat çeken kaleci Alisson oldu.

İngiltere futbolunun yetiştirdiği en büyük savunmacılardan Rio Ferdinand da BT Sport'a yaptığı açıklamalarda pozisyonda Alisson'un hatası olduğunu belirtti. Alisson'un kalesinden çıkmasına tepki gösteren Ferdinand, "O görüntüde kalecinin durumu kontrol etmesi gerekiyor. Yeni, genç stopere seslen. Yeni stoperine 'Çekil' de. Yine bu, bir güven eksikliği. Bu sezona kadar bir hatasından bahsetmemiştik" ifadelerini kullandı.