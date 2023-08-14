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Medya Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de! Bilet bu fiyata satışa çıkarıldı: 17 bin 600 Türk Lirası
Medya

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de! Bilet bu fiyata satışa çıkarıldı: 17 bin 600 Türk Lirası

Yeniakit Publisher
2023-08-14 14:47:00 - 2023-08-14 14:57:19
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de! Bilet bu fiyata satışa çıkarıldı: 17 bin 600 Türk Lirası

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams Robbie Williams Türkiye’de ilk kez konser verecek! 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Robbie Williams konser için Bodrum'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı Amerikalı oyuncu eşi Ayda Field ile bir evlilik sürdürüyor.

Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak. Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak! Ünlü şarkıcıyı en önde izlemenin bedeli dudak uçuklattı. 

Ünlü şarkıcıyı en önde izlemenin bedeli ise 600 bin TL'yi bulacak.

Robbie Williams'ın konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası "Feel"i de seslendireceği öğrenildi.

Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği ifade edildi.

Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.

LOCA 600 BİN TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konserin avantajlı ilk dönem biletleri tükendi.  Konserin loca fiyatları da 8 bin ile 20 bin Euro arasında değişiyor ve bir masada maksimum 6 kişi oturabiliyor. Yani Willams'ı izlemenin bedeli 600 bin TL'yi bulacak. Otelde iki kişi için bir gece konaklamanın ücreti ise 35 bin lira civarında...

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