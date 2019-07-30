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Dünyaca ünlü golcü, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Transferde adı bir çok sezon Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony, Gazişehir Gaziantepspor'la prensipte anlaştı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:58
Dünyaca ünlü golcü, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, son olarak İngiltere Championship'de Swensea City forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan golcü futbolcu Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre; Kariyerinde Manchester City, Stoke City gibi takımlar bulunan 30 yaşındaki Wilfried Bony’nin transferin gerçekleşmesinde sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Bony, 6 gol kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:58
  1. Süper Lig
  2. Gazişehir Gaziantep kulübü
  3. flaş transfer
  4. Dünyaca ünlü golcü
  5. Wilfried Bony

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