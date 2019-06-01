Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti İspanyol ekibi Sevilla, Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sevilla, Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıntılar Geliyor...

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