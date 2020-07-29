Dünyaca ünlü ekonomistten kritik uyarı! 'Çılgınlık yapıyorlar'

Koronavirüs sebebiyle ekonomide oluşan durgunluğu değerlendiren Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman geride kalma korkusu yaşayan yatırımcıların çılgınca kararlar aldıklarını söyledi

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman borsada risklerin yüksek olmasına rağmen geride kalma korkusunun neden borsaları yukarıya taşıdığını anlattı. Krugman CNBC’deki röportajında, “Geride kalma korkusunun hâkim olduğu borsalarda şu an içerisinde bulunduğumuz çılgınlıktan kaçmak çok zor. İnsanların Hertz gibi iflas etmiş şirketlerin hisselerini nasıl biriktirdiklerine baktığınızda ortada bir miktar çılgınlığın göründüğü çok açık” dedi.

Nobel ödüllü ekonomistin bahsettiği dünya çapında araba kiralama şirketi Hertz iflasını açıklamasına rağmen hisseleri yükselmişti. Çoğunluğunu Z kuşağı yatırımcıların oluşturan genç yatırımcılar alımıyla birlikte iflas eden şirketin hisselerine değer katmıştı.

Geçtiğimiz ay S&P 500 endeksi benzer bir şekilde ABD’de korona virüs vakalarındaki hızla gelen yükselişe rağmen teknoloji hisseleriyle desteklenen kazançla birlikte %6 değer kazanmıştı.

Krugman konuya ilişkin, “Teknoloji hisseleri ABD’de tamamen her şey berbat halde olsa bile Asya ve Avrupa’daki ekonomik iyileşmeyle umutlarını sürdürüyor” dedi. Ünlü ekonomist sözlerine birçok perakende yatırımcının hisse alternatifsizlik nedeniyle hisse senetleri piyasasına yöneldiğini ve bunda tarihi derecede düşük seviyelerdeki tahvil getirilerinin etkili olduğunu belirtti.

FED gerekeni yaptı

Birçok uzman hisse senetlerinin şişirilmesi nedeniyle ABD Merkez Banksı'nı (FED) suçlu olarak görürken Krugman, ABD Merkez Bankası’nın çok da fazla seçe şansı olmadığını belirtiyor. Nobel ödüllü ekonomist FED’in piyasaya etkisine ilişkin, “Virüs krizinin üstüne bir de finansal krizin eklenmesine sessiz kalamazlardı, olması gereken buydu. Şimdiyse borsalarda eğer bir çılgınlık söz konusu ise, olması gereken budur” ifadelerine yer verdi.

Harcamalar çok yavaş

Salgın sürecinde ekonominin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen Krugman ABD dış borcu için çok fazla endişelenmiyor. Ekonomideki asıl tehdidin tüketici talebinin düşmesi olduğuna dikkat çeken Nobel ödüllü ekonomist, “Şu noktada olan her şeyle birlikte büyük tehlike harcamaların çok az fazla değil çok az gerçekleşmesi” ifadelerini kullandı.