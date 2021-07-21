Dünyaca ünlü ekonomistten kritik altın tahmini: Görüyorum! Altın Aralık'ta...

Kıdemli yatırımcı ve piyasa etkileyicisi David Tice, önemli yorumlarda bulundu. David Tice, hisse senetlerine ve Bitcoin’e yatırım yapmak şu anda “çok tehlikeli” bir işken, altın’ın olması gereken yerde olduğunu söyledi. David Tice ayrıca, yıl sonu altın fiyat hedefini de paylaştı.

Eski Prudent Bear Fonu yöneticisi ve şu anda AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF danışmanı David Tice, CNBC’ye verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu. David Tice, aşırı fiyatlandırılmış bir borsa ve yüksek borç seviyelerinin birçok yatırımcıyı endişelendirmesi gerektiğini söyledi. David Tice konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Hiç görmediğimiz kadar borç ekliyoruz. Faiz oranlarının dramatik bir şekilde düşmesiyle çok garip hareket eden Hazine piyasasına sahibiz. Henüz ormandan çıkmadık ve bu tehlikeli bir piyasa…

David Tice, Wall Street’teki düşüş çağrılarıyla tanınıyor ve şimdi bir piyasa çöküşünün geldiğini söylüyor. Özellikle teknoloji sektörüyle ilgileniyor.

David Tice: Volatil kripto alanı şu anda başka bir tehlikeli bölge

Cuma günü yaptığı açıklamada David Tice, “Alphabet ve Microsoft, Apple ve Facebook, Twitter vb.’ye çok para atıldı. Bu sektörde maliyetler artıyor.” dedi. David Tice, volatil kripto alanının şu anda başka bir tehlikeli bölge olduğu konusunda uyardı. David Tice konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bitcoin 10.000 dolardayken bir Bitcoin pozisyonumuz vardı. Ancak, 60.000 dolara ulaştığında, bunun çok uzun sürdüğünü hissettik… Son zamanlarda merkez bankacılarından çok daha fazla kargaşa çıktı. Uluslararası Ödemeler Bankası ve İngiltere Bankası derin olumsuz açıklamalar yaptı. Bugün tutmanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.

David Tice’ın yorumları, borsanın Dow’un %2,5, S&P 500’ün %2 ve Nasdaq’ın %1,3 düştüğü geniş bir satış gördüğü sırada geldi.

David Tice, altın fiyatının yıl sonuna kadar 2.000 dolara tırmanacağını öngörüyor

Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, değerli metal madenciliği alanında on yılda bir görülen bir yatırım fırsatı gören David Tice için her şey karamsar değil. David Tice konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Parasal ve mali piyasalardaki bu disiplin eksikliğine bakıyorsunuz. Altın gerçekten olması gereken yerde. 5.000 yıldan fazla bir süredir altın ve gümüş, itibari paraya karşı çok iyi koruma sağlıyor. Altına, özellikle altın ve gümüş madenciliği şirketlerine sahip olurdum. Bu şirketler hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Birçoğu tek haneli katlarda, ancak bu düz altın fiyatıyla bile kazançlarında potansiyel olarak %15 ila %20 büyüme oranı var.

David Tice, altın’ın yıl sonuna kadar ONS başına 2.000 dolara tırmanacağını öngörüyor.