Dünyaca ünlü ekonomist altın için uyardı! 'Tam da bunu bekliyordu! Hazırlanın'

ABD'nin ünlü ekonomistlerinden Peter Schiff’in iddiasına, CNBC‘nin hedge (koruma) olarak Bitcoin (BTC)’nin altının yerine geçmeye başladığını ileri sürmesi, altın için “çok büyük bir Boğa işareti.” olarak yorumlandı.

Kriptokoin'de yer alan habere göre, ünlü altın piyasaları analisti Peter Schiff, CNBC’nin Bitcoin’i lanse etmesinin altın için “çok büyük bir yükseliş işareti” olduğunu iddia ediyor. İşte bu iddianın sebebi ve ayrıntıları...

Altın BTC’nin yerini mi alıyor?

Çok bilinen Bitcoin (BTC) eleştirmeni ve değerli metal kurdu olarak ün salmış Peter Schiff, Bitcoin (BTC) ile ilgili olan ve altın için “çok büyük yükseliş işareti” olarak gördüğü durumu paylaşmak için için sosyal medya mecralarından Twitter’ı kullanmayı tercih etti. Schiff, CNBC’yi Bitcoin (BTC)’i lanse etmesinden dolayı ve altının enflasyondan korunma durumunu önde gelen kripto para birimine kaptırdığını söylemesinden dolayı bir kez daha eleştirdi. Ancak Schiff, bunu sarı metal için “çok büyük bir yükseliş işareti” olarak nitelendirdi.

Schiff, altının büyük bir ralliye başlamadan önce CNBC’nin tam olarak bunu söylemesini beklediğini de sözlerine ekledi.

ABD'li analistin sözleri sonrası gözler ons altına çevrildi. Ons altın şu sıralarda 1810 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 484 lira durumunda.