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Ekonomi Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi! Türkiye'de petrol fışkırdı
Ekonomi

Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi! Türkiye'de petrol fışkırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 13:29:00 - 2023-06-15 13:34:35
Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi! Türkiye'de petrol fışkırdı

JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi. Ülkemizde adeta petrol fışkırdı. Dünyanın gözü petrol fiyatlarında. Konuyla ilgili dünyaca ünlü dev bankadan petrol rakamına ilişkin dikkat çeken tahmin geldi. Öte yandan Türkiye’nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği Gabar-Cudi’deki yeni sahalarda bulunan rezerv ile petroldeki dışa bağımlılık oranının yüzde 90’dan yüzde 70’lerin altına inmesi bekleniyor. Diğer yandan Akdeniz ile Karadeniz’de Kastamonu, Ordu ve Rize hattında doğalgaz umutları artıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta bulunan petrole ilişkin müthiş hamleyi kamuoyunu bilgilendirmişti.

JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi!

JPMorgan, Brent ve Batı Tekas petrolleri için fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. JPMorgan, 2023 yılı için Brent petrolü ortalama fiyat tahminin 90 dolardan 81 dolara indirdi, 2024 için beklentisini de 98 dolardan 83 dolara düşürdü. Batı Teksas petrolü (WTI) için 2023 tahminini 84 dolardan 76 dolara düşüren JPMorgan, 2024 için ortala fiyat beklentisini de 94 dolardan 79 dolara revize etti.

JPMorgan, küresel petrol arzının 2023 yılında 2,2 milyon varil artacağını öngörürken, talepte büyümenin 1,6 milyon varilde kalacağını savundu.

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