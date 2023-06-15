Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi! Türkiye'de petrol fışkırdı

JPMorgan petrol fiyat tahminlerini güncelledi!

JPMorgan, Brent ve Batı Tekas petrolleri için fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. JPMorgan, 2023 yılı için Brent petrolü ortalama fiyat tahminin 90 dolardan 81 dolara indirdi, 2024 için beklentisini de 98 dolardan 83 dolara düşürdü. Batı Teksas petrolü (WTI) için 2023 tahminini 84 dolardan 76 dolara düşüren JPMorgan, 2024 için ortala fiyat beklentisini de 94 dolardan 79 dolara revize etti.

JPMorgan, küresel petrol arzının 2023 yılında 2,2 milyon varil artacağını öngörürken, talepte büyümenin 1,6 milyon varilde kalacağını savundu.