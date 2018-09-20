Dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'nda ölü caretta caretta bulundu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Kanalında, caretta caretta cinsi ölü deniz kaplumbağası bulundu.20 Eylül 2018 Perşembe 16:38
Ortaca'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'nda bugün öğle saatlerinde balık tutan vatandaşlar, sazlık alanda hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ölü olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine yönlendirilen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kaplumbağanın erkek bir caretta caretta olduğunu tespit etti. 60 santimetre boyunda, 55 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası, ölüm sebebi araştırılmak üzere DEKAMER'e götürüldü.
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