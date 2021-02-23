Dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunun gizemi çözüldü!

Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893'te resmedilen Çığlık tablosundaki gizemli yazıyı yazan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Bu yazı sanat dünyasında çok sayıda varsayımı gündeme getirmişti. Sanat eleştirmenleri uzun süredir yazıyı öfkeli birilerinin mi, yoksa hayatı boyunca psikolojik problemler yaşayan Munch'un kendisinin mi yazdığını sorguluyordu.

Munch'un kendisi

Norveç Ulusal Müzesi'nin yaptığı testler, yazıyı yazanın Munch'un kendisi olduğunu açıkladı. Eser ilk görüldüğünde yoğun eleştiriler almış ve Munch'un akıl sağlığı konusunda tartışmalara yol açmıştı. Günlüklerine göre Munch bu tartışmalara çok üzülmüştü. Ressamın, tablodaki cümleyi bu tepkilerin ardından yazdığına inanılıyor.