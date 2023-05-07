Dünyaca ünlü bankaya Türkiye şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda merkezi New York'ta bulunan dünyaca ünlü Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan Securities PLC'ye yaklaşık 33 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Bien Yapı'nın 42,8 liradan, Kayseri Şeker'in ise 16,27 liradan halka arz başvurusuna da onay verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı da alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO