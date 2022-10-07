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Ekonomi Dünyaca ünlü bankanın petrol tahmini korkuttu! Akaryakıt fiyatları altüst olabilir
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankanın petrol tahmini korkuttu! Akaryakıt fiyatları altüst olabilir

Goldman Sachs, araç sahiplerini yakından ilgilendiren petrol fiyatlarına ilişkin yeni bir tahminde bulundu. Tahmin gerçekleşirse akaryakıt fiyatları uçuşa geçebilir.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:14:00 -
Dünyaca ünlü bankanın petrol tahmini korkuttu! Akaryakıt fiyatları altüst olabilir

Goldman Sachs, OPEC+'nın Kasım ayından itibaren günlük üretimi 2 milyon varil azaltma kararı sonrası ham petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

OPEC+'nın üretim kısıntısını Aralık 2023'e kadar devam ettirmesi halinde bunun Brent petrolü için fiyat tahminlerini 25 dolar/varil artıracağını belirten Goldman Sachs, stokların hızla azalması ile fiyat artışlarının daha yüksek olması potansiyeli bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, 2022 yılı için Brent petrolü fiyat tahminin 99 dolar/varilden 104 dolar/varile çıkarırken, 2023 beklentisini de 108 dolar/varilden 110 dolar/varile revize etti.

Brent petrolü için 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek tahminlerini 10'ar dolar artıran Goldman Sachs, tahminlerini sırasıyla 110 ve 115 dolar/varil olarak açıkladı.

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