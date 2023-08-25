Dünyaca ünlü bankadan son dakika altın duyurusu: Vatandaşların bunu yapmasını tavsiye ediyoruz

2023 zirvesinden yüzde 5 düşmüş olsa da yatırımcının altından vazgeçmeye niyeti yok. UBS, kısa vadeli olumsuz rüzgarların altın portföylerini aşındırmasını beklemiyor. Fon yöneticileri ile yapılan anketler de 12 ay içinde altının 2.000 doların üzerine çıkacağı beklentisini ortaya koyuyor.

Yüksek ABD tahvil faizleri piyasalara yön veren ana konu başlığı.

Faizlerdeki sınırlı geri çekilme ile değerli metaller güç kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde ons başına 1.895 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da vereceği mesajları 1.920 doların üzerine çıkarak bekledi. Kısa vadede Powell’ın konuşması altın için halen risk teşkil etse de yatırımcının orta ve uzun vadede altından vazgeçmeye niyeti yok.

Mayıs ayındaki 2023 zirvesinden bu yana yüzde 5 civarında düşük seyreden ons altın, şu an faiz baskısı hissetmeye devam ediyor. CME Fed fon vadeli işlemleri, para piyasalarının Kasım ayına kadar bir başka faiz artırımı olasılığını kabaca eşit fiyatladığını gösteriyor. Değişen ortam hem nominal hem de reel ABD tahvil getirilerini yükselterek doların güçlenmesine neden oldu ve altının kısa vadeli çekiciliğini zayıflattı. Ancak kısa vadeli olumsuz rüzgarların altın portföylerini aşındırması beklenmiyor.

UBS: “Dolar zayıflayacak portföylere altın ekleyin”

Yatırım bankası UBS’e göre yüksek altın fiyatları beklentisi sadece ertelendi, iptal edilmedi.

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Bankanın analistleri, fiyatlardaki bir sonraki potansiyel yükselişin kısmen, 2023’ün ilk yarısında çıkışların olduğu ETF’lere yönelik talepte beklenen canlanmadan kaynaklanacağını düşünüyor. ABD’deki gevşeme döngüsü öncesinde piyasa, Fed’in kararlarını sindirdikçe yıl sonuna kadar bu tablonun net hale geleceği tahmin ediliyor.

UBS’e göre dolar gelecek 6-12 ay içinde zayıflayacak ve bu durum altının lehine olacak.

Bankanın analistleri yeni yayımladıkları bir raporda şöyle diyor:

“Altının güvenli liman avantajı sürüyor. Altın, özellikle belirsiz küresel büyüme görünümü, istikrarsız hisse senedi piyasası dinamikleri ve istikrarsız jeopolitik koşullar göz önüne alındığında, uzun vadeli bir portföy koruması olarak bizim için hala çekici görünüyor. Analizimiz, dengeli bir USD bazlı portföyde altına orta tek haneli bir yüzde tahsisinin, getirileri iyileştireceğini gösteriyor.

Merkez bankası talebi de ortadan kalkmayacak. Jeopolitik gelişmeler, merkez bankaları için de bir endişe kaynağı. Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının Haziran ayında net toplam 55 ton altın satın aldığını ve üç aylık net satışın ardından alımlara devam ettiğini bildirdi. Tüm yıl için 700 tonluk alım tahminini koruyoruz. Bu, 1960’ların ortasından bu yana en yüksek ikinci yıllık alım olacak. Hâlâ yatırımcılara portföylerine altın eklemelerini ve USD varlıklarını geniş çapta çeşitlendirmelerini tavsiye ediyoruz. “

Fon yöneticilerine göre güvenli liman olmaya devam edecek

Bloomberg News’e konuşan fon yöneticileri de altının cazibesini koruyacağını ve önümüzdeki on iki ay içinde değerli metale olan ilginin artmasını bekliyor.

Varlık yöneticilerinden hedge fonlara kadar yatırımcılarla yapılan anket, 2024’e kadar fiyat beklentileri için mütevazı bir iyimserlik ortaya koydu. Ankete katılanların tamamı önümüzdeki 12 ay içinde altına olan yatırımlarını azaltmayacaklarını söylerken, 5 katılımcı yatırımlarını artırmayı beklediklerini ifade etti.

Katılımcıların üçte ikisinden fazlası fiyatların yükseleceğini, beşi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngördü. Anket 10 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“2.000 doları aşacak” beklentisi korunuyor

Ayrı bir anket, altın fiyatlarının yükseleceğine ilişkin beklentileri gösterdi.

Bloomberg’in internet üzerinden 14-18 Ağustos tarihleri arasında küresel okuyucular arasında gerçekleştirdiği ankete gelen 602 yanıtın ortalamasına göre, altının ons başına 12 ay sonra 2.021 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Longview Economics Baş Piyasa Stratejisti Chris Watling‘e göre de altın aşırı satıldı ve Hazine getirilerindeki gerileme beklentisi göz önüne alındığında altın bir kez daha alım yapmak için cazip bir araç haline geliyor.

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