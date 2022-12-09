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Ekonomi Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini! Böyle bir rakamdan daha önce hiç söz edilmedi
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini! Böyle bir rakamdan daha önce hiç söz edilmedi

İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın Kısa Vadeli Faiz Oranı Stratejisi Küresel Başkanı Zoltan Pozsar, altın fiyatlarına ilişkin rekor bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 10:29:00 -
Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini! Böyle bir rakamdan daha önce hiç söz edilmedi

Credit Suisse'den Zoltan Pozsar, Rusya'nın petrol karşılığında altını kabul etmesi durumunda altın fiyatının ikiye katlanarak 3.600 dolara çıkacağını söyledi.

Credit Suisse Kısa Vadeli Faiz Oranı Stratejisi Küresel Başkanı Zoltan Pozsar, Rusya'nın G7'nin petrol fiyatı üst sınırına ham petrol için altını kabul ederek yanıt vermesi durumunda altının iki katına çıkarak ons ​​başına 3.600 dolara çıkmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Pozsar, bu sonucun bu yılın "düşünülemez makro senaryoların olduğu sürprizleri göz önüne alındığında o kadar da abartılı olmadığını" söyledi.

Bu senaryoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda getirilen varil başına 60 dolarlık petrol fiyatına, iki varil ham petrol için bir gram altın isteyerek yanıt veriyor.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nda Kıdemli Danışman olarak çalışan Pozsar, "Çılgınca mı? Evet. Olasılık dışı mı? Hayır. Bu, devlet yönetiminin parasal ve mali kararları yönlendiren baskın güç olarak geri döndüğü bir yıldı" dedi.

Pozsar, mevcut piyasa fiyatlarında, Rus petrolünün varil başına 60 dolarlık üst sınırının bir gram altının fiyatına eşit olduğunu söyledi. Pozsar, "Burada esas olarak olan şey, ABD'nin Rusya'nın ihracatını bu fiyata sabitlemesi ve bunun karşılığında Rusya'nın bunu bir gram altına sabitlemesidir. Ve bu, ABD'nin stratejik rezervlerini ucuz petrolle doldurmaya çalıştığı bir zamanda gerçekleşecekti." dedi.

2 katına çıkar

Pozsar, "Rusya, 60 dolarlık fiyat çıpasına çıpada iki varil petrol teklif ederek bir gram altın karşılığında karşılık verirse, altın fiyatları iki katına çıkar" dedi.

Bu, altının şu anki onsu 1.780 - 1790 dolar seviyelerinden 3.600 dolara gelebileceğini gösteriyor.

Likidite açığına neden olacak

Ancak altın fiyatının ikiye katlanması, vadeli işlem piyasalarıyla ilgilenen bankalar için bir sorun olabilir, çünkü çoğu hükümetlerin mallar için mal ödemeye geri dönmeyeceğini varsayıyor.

Pozsar, "Kağıt altın piyasasında aktif olan bankalar, emtiada aktif olan tüm bankalar vadeli işlemlerle (asimetrik bir likidite pozisyonu) korunan uzun OTC türev alacakları olma eğiliminde olduğundan, bir likidite açığıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

Pozsar, 2008'de New York Federal Rezerv Bankası'na menkul kıymetleştirilmiş kredi piyasaları için piyasa istihbaratından sorumlu olarak katıldı ve kriz boyunca üst düzey Fed, ABD Hazinesi ve Beyaz Saray yetkilileri için piyasa gelişmelerinden sorumlu kişi olarak görev yapmıştı.

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