Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Yatırım yapacaklar o tarihe dikkat

Dolar kuru, dün açıklanan enflasyon rakamının ardından 11 Haziran'dan beri en düşük seviyesini gördü. TL karşısında 8,2950 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, bugün gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi ve 8,40’ın üzerine çıktı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Kur bu sabah itibariyle 8,40 seviyelerinde yatay seyir izliyor. Piyasalar ise politka faizine dayanan enflasyon sonrası gözlerini 12 Ağustos'ta yapılacak olan PPK toplantısına çevirdi.

"8 liranın altını görecek"

Dolar kuru ile ilgili tahminde bulunan Avrupa'nın en büyük ikinci bankası konumunda bulunan Commerzbank, doların TL karşısında önümüzdeki dönemde 8 liranın altına gerileyeceğini belirtti.

Pandemi salgını nedeniyle aşılamanın hızlanması ve yabancı ilgisinin devam etmesi halinde dolar kuru fiyatının TL karşısında düşüşün hızlanacağı, kısa vadeli hareketlerin aldatıcı olabileceği vurguladı.

7 TL'nin altına geriler mi?

Son 4-5 yıllık dönem baz alındığında yerel para birimler bazında bakıldığında Türk Lirasının olması gerektiği değerin yakalaşık yüzde 35 altında işlem gördüğü belirtilirken dolayısıyla uzun vadede istikrarın korunması ve jeopolitik bir riskin doğmaması halinde uzmanlar tarafından dolar kurunun 7 lira altına gerileyebileceği öne sürüldü.

Peş peşe düşüşler

Öte yandan analistler genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini ifade ederken yurt içinde açıklanan enflasyon verileri sonrası sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik tahminlerin Türk Lirası'nı desteklediğini ve doların düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıdığını söyledi.