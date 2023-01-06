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Ekonomi Dünyaca ünlü banka Türkiye'den çıkma kararı aldı! Artık yoklar
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka Türkiye'den çıkma kararı aldı! Artık yoklar

Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Hollandalı Rabobank, Türkiye'den çıkma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 08:03:00 -
Dünyaca ünlü banka Türkiye'den çıkma kararı aldı! Artık yoklar

Rabobank'ın Türkiye'den çıkışına ve Fiba Holding’e ait Fiba Sigorta’da ortaklığı onay verildi. Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Hollandalı Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki, Türk şirketi Liberyum Danıuşmanlık’a devredildi. Rekabet Kurumu, 22 Ekim’de gerçekleşen satışa onay verdi. Böylece Hollandalı banka 9 yılın ardından Türkiye’den çıkmış oldu.

2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) 300 milyon dolar sermayeli banka kurmak için lisans alan, 3 Kasım 2004 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Rabobank, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veriyordu. 31 çalışanı bulunan ve şubesi olmayan bankanın varlığı ise 2.2 milyar TL’ydi. Rabobank’ın Türkiye’deki birimini alan Liberyum Danışmanlık ise kripto borsa şirket BTCTurk’ün iştiraki olarak biliniyor.

HDI, yüzde 50’lik paya sahip olacak

Öte yandan Fiba Holding’e ait Fiba Emeklilik için de Rekabet vizesi verildi. Kurum’dan yapılan açıklamada “Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin tek kontrolünün Talanx AG tarafından kontrol edilen HDI Sigorta AŞ tarafından devralınması ve HDI Sigorta AŞ ile Fibabanka AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemlerine izin verildi” denildi.

Fibabanka ve HDİ Sigorta Fiba Sigorta unvanlı şirkette yüzde 50’lik hisseye sahip olacak.

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