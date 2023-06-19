Dünyaca ünlü banka duyurdu: Merkez Bankası kararı ve iletişim dili de önemli! Altın yükseliyor, tahmini...

Deutsche Bank: Faiz artışı kadar TCMB'nin iletişim dili de önemli

Bloomberg ajansının ekonomi bölümü, Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu. Öte yandan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış politikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artış patikasına dair öngörülere yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka TCMB’nin bu hafta politika faizini 1150 puanlık artışla yüzde 20’ye çıkarmasını; Temmuz ayında ise piyasa tepkisine bağlı olarak ilave bir 500 baz puanlık artış beklediklerini kaydetti.

Deutsche Bank, Christian Wietoska imzalı 16 Haziran tarihli raporda, bu faiz artışlarının ardından yılın geri kalan kısmında politika faizinin yüzde 30’a çıkarılması için alanı olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan bankanın raporunda, diğer ihtimallerin de değerlendirmeye alındığı belirtildi. Deutsche Bank, bu haftaki toplanti için baz senaryo olarak ortaya koydukları yüzde 20’lik faiz tahmini yerine faizin biraz daha az agresif bir adımla yüzde 18’e ya da çok daha agresif bir hamle olarak önden yüklemeli bir adımlar yüzde 25’e yükseltilmesi ihtimallerinin de gözardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

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EZBER BOZAN TAHMİNLER

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Bank of America ve Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyor. Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılacağını bekliyor. Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25.

Uluslararası banka ve kuruluşlardan en düşük tahminiyse Bloomberg Economics verdi.

Bloomberg Economics, bu haftaki toplantıda faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyor. Bloomberg’e göre bu hamle, eski ekonomi politikasından uzaklaşmanın bir başlangıcı olacak.

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