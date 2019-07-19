Dünya Yüzme Şampiyonası Güney Kore’de başlıyor
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden Türk yüzmesinin yıldızları, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. 21 Temmuz’daki yarışlarla Güney Kore’nin Gwangju kentinde başlayacak ve 28 Temmuz’da noktalanacak organizasyonda Türkiye, 8’i kadın, 8’i erkek toplam 16 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılara imza atan Türk yüzmesi Dünya arenasında boy gösteriyor. Ay yıldızlı sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası’nda madalya elde edebilmek için havuza girecekler. 21 Temmuz’daki yarışlarla Güney Kore’nin Gwangju şehrinde başlayacak ve 28 Temmuz’da noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 8’i kadın, 8’i de erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.
Dünyanın en önemli yüzme şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
Kadınlar:
Ekaterina Avramova 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Sırtüstü
Sezin Eligül 4x100 Serbest Karışık
Gülşen Beste Samancı 50 Metre Kurbağalama
Aleyna Özkan 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek
Viktoria Zeynep Güneş 200 Metre Karışık, 400 Metre Karışık, 200 Metre Kurbağalama
Nida Eliz Üstündağ 200 Metre Kelebek
Gizem Güvenç 4x100 Serbest Karışık
Selen Özbilen 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest, 200 Metre Serbest
Erkekler:
İskender Başlakov 4x100 Metre Serbest
Metin Aydın 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Karışık
Berkay Ömer Öğretir 50 Metre Kurbağalama, 100 Metre Kurbağalama
Hüseyin Emre Sakçı 50 Metre Kurbağalama, 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest
Ümit Can Güreş 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek
Yalım Acımış 4x100 Metre Serbest
Kemal Arda Gürdal 4x100 Metre Serbest
Erge Can Gezmiş 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbest
İlk gün programı
200 mt Bireysel Karışık Kadın - Viktoria Zeynep Güneş
400 mt Serbest Erkek - Erge Can Gezmiş
100 mtKelebek Kadın - Aleyna Özkan
50 mt Kelebek Erkek- Ümit Can Güreş
100 mt Kurbağalama Erkek - Berkay Ömer Öğretir
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