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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası

Şampiyonanın dördüncü gününde Zerda Demir, bronz madalya kazandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:43
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcu Zerda Demir, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar 43 kiloda mücadele eden Zerda Demir, Kırgız rakibi Nazik Mirlan Kyzy'yi 6-0 yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Nazar Batır, 73. kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybederek organizasyonda 5. oldu.

Kadınlar 40 kiloda Zozan Akar, 46 kiloda Elif Işkın ile 69 kiloda Melisa Sarıtaç yarın repesajda mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:43
  1. bronz madalya
  2. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. Zerda Demir

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