Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası - Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 30 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sporcu temsil edecek. Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:

- Erkekler serbest stil 45 kilo: Tolga Özbek 48 kilo: Bekir Özcan

51 kilo: Ahmet Yücel

55 kilo: Muhammet Karavuş

60 kilo: Eren Duran

65 kilo: Mikail Topal

71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş

80 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Ömer Ağtaş

110 kilo: Adil Mısırcı

- Grekoromen 45 kilo: Berat Büyüktazım

48 kilo: Berat Keskin

51 kilo: Barış Erbek

55 kilo: Seyitcan Beytekin

60 kilo: Mert İlbars

65 kilo: Müslüm Barga

71 kilo: Furkan Taş

80 kilo: Yusuf Gölbaşı

92 kilo: Oktay Demir

110 kilo: Ömer Aygül

- Kızlar 40 kilo: Zozan Akar

43 kilo: Zerda Demir

46 kilo: Elif Işkın

49 kilo: Fatma Kızmaz

53 kilo: Emine Çakmak

57 kilo: Melda Dernekçi

61 kilo: Derya Nur Karaduman

65 kilo: Nesrin Baş

69 kilo: Melisa Sarıtaş

73 kilo: Nazar Batır

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