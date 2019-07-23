0553 313 94 23

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası

- Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 30 sporcu temsil edecek

23 Temmuz 2019 Salı 13:28
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası


ANKARA (AA) - Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sporcu temsil edecek.

Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:


- Erkekler serbest stil

45 kilo: Tolga Özbek

48 kilo: Bekir Özcan

51 kilo: Ahmet Yücel

55 kilo: Muhammet Karavuş

60 kilo: Eren Duran

65 kilo: Mikail Topal

71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş

80 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Ömer Ağtaş

110 kilo: Adil Mısırcı


- Grekoromen

45 kilo: Berat Büyüktazım

48 kilo: Berat Keskin

51 kilo: Barış Erbek

55 kilo: Seyitcan Beytekin

60 kilo: Mert İlbars

65 kilo: Müslüm Barga

71 kilo: Furkan Taş

80 kilo: Yusuf Gölbaşı

92 kilo: Oktay Demir

110 kilo: Ömer Aygül


- Kızlar

40 kilo: Zozan Akar

43 kilo: Zerda Demir

46 kilo: Elif Işkın

49 kilo: Fatma Kızmaz

53 kilo: Emine Çakmak

57 kilo: Melda Dernekçi

61 kilo: Derya Nur Karaduman

65 kilo: Nesrin Baş

69 kilo: Melisa Sarıtaş

73 kilo: Nazar Batır

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:28
  1. Bulgaristan
  2. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
  3. Güreş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    1. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    2. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    3. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    4. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    5. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    6. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    7. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    8. Babaannesini darbederek parasını..
    9. Yaz okullarında eğitim gören..
    10. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    11. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    12. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    13. 35 yıllık çileyi bitirdi
    14. Damadın başına un eleyip yumurta..
    15. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    16. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    17. Borsa ilk yarıda yükseldi
    18. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    19. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    20. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    21. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    22. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    23. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    24. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    25. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    26. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    27. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    28. Taraftarlar derneğinden spor..
    29. 125 yıllık tarihi konak restorasyonla..
    30. "ÖTV kaldırılırsa devlete katkı..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama