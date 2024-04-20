Dünya yıldızı Nani ne hale düştü!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da flaş bir karar alındı. Yönetim ve teknik heyet kararıyla yıldız futbolcu Luis Nani kadro dışı bırakıldı.

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da Yılport Samsunspor karşılaması öncesinde sürpriz karar alındı.

Radyospor'un haberine göre; Adana Demirspor'da Luis Nani, yönetim ve teknik ekibin kararı ile kadro dışı kaldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu akşam oynanacak Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı.

NANI'NİN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

NANI'NİN KARİYERİ

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne ve Adana Demirspor takımları bulunan 37 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 603 maça çıktı ve 127 gol ile 146 asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

112 KEZ A MİLLİ OLDU

112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen Luis Nani; 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 32 maçta 9 galibiyet elde eden Adana Demirspor, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 40 puan topladı ve ligin 11'inci sırasında yer aldı.