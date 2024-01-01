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Gündem Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü
Gündem

Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

Yeniakit Publisher
2024-01-01 16:35:00 -
Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

Dünya Gazze'de yaşananlara gözlerini kapatarak yeni yılı kutlarken; İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Maghazi Mülteci Kampı’na ve Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 87 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuran İsrail ordusu, yılın ilk gününde de sivilleri hedef aldı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nın batısında yer alan Bir an-Naaja bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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