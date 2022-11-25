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Dünya Dünya yeni güne savaşın eşiğinde uyandı! Çin'e ait gemiler o ülkenin kara sularına girdi
Dünya

Dünya yeni güne savaşın eşiğinde uyandı! Çin'e ait gemiler o ülkenin kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 07:59:00 -
Dünya yeni güne savaşın eşiğinde uyandı! Çin'e ait gemiler o ülkenin kara sularına girdi

Japonya Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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