Dünya üzüm devleri açıklandı: Türkiye ilk 10’da gücünü gösterdi!

Dünya genelinde üzüm üretimine ilişkin açıklanan 2024 verileri, sektördeki rekabetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taze tüketimden kuru üzüm ve sanayi üretimine kadar geniş bir alanı kapsayan rapora göre, Çin 16,8 milyon tonu aşan üretimiyle açık ara liderliğini sürdürdü.

Çin’in ardından Avrupa’nın köklü üreticileri İtalya ve İspanya listede üst sıralarda yer aldı. 7,6 milyon tonluk üretimiyle İtalya ikinci sıraya yerleşirken, 5,3 milyon tonluk hacmiyle İspanya üçüncü oldu. ABD ve Fransa ise 4 milyon ton bandındaki üretimleriyle ilk beşteki yerini korudu.

Türkiye ise 3 milyon 468 bin tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 7. üzüm üreticisi olarak dikkat çekti. Bu performansıyla Türkiye, küresel ihracatta güçlü konumda bulunan Şili, Arjantin ve Güney Afrika gibi ülkeleri geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Hindistan ise yaklaşık 3,9 milyon tonluk üretimiyle Türkiye’nin hemen üzerinde yer aldı.

Uzmanlara göre Türkiye’nin bu yükselişinde hem iklim avantajı hem de geniş tarım alanları etkili oluyor. Özellikle çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya liderleri arasında bulunan Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda küresel pazardaki payını daha da artırması bekleniyor.

Küresel sıralamada ilk 10 ülke incelendiğinde, üretim gücünün büyük ölçüde Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında paylaşıldığı görülüyor. Açıklanan veriler, üzümün sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda küresel ekonomide stratejik bir değer haline geldiğini ortaya koyuyor.