Dünya, Türkiye’ye karşı birleşti... Akıllara Erbakan’ın bu sözleri geldi!..

yeniakit.com.tr Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye Milli Ordusu ile (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek ve savaş mağdurlarına güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. 9'uncu gününde başarıyla devam eden harekat, Türkiye’nin dostu ve düşmanı tanıması açısından turnusol kağıdı vazifesi gördü. Başta, Türkiye’nin sözde NATO müttefiki olan ABD olmak üzere, tüm batı ülkeleri Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıktı. Peş peşe gelen ambargolar, kınama mesajları ve operasyonu durdurma çağrıları, Türkiye’ye karşı kimlerin yan yana gelebileceğini gösterdi.

Merhum Erbakan’ın sözleri akıllara geldi

Milli Görüş’ün efsanevi lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın; Siyonizmi, ABD’yi, Avrupa’yı ve İsrail’i bir timsahın bedenine benzettiği sözü akıllara geldi.

Merhum Erbakan, “Siyonizm bir timsaha benzer. Bu timsahın üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa, beyni İsrail, gövdesi ise içinizdeki işbirlikçilerdir” demişti.

Erbakan Hoca’nın bu sözü, günümüzde yaşananların net özeti olarak bir kez daha önümüze geldi...