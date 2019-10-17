0553 313 94 23

Dünya, Türkiye’ye karşı birleşti... Akıllara Erbakan’ın bu sözleri geldi!..

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte, başta ABD ve Avrupa ülkeleri Türkiye’ye karşı birleşmesi, akıllara merhum Necmettin Erbakan’ın efsaneleşen sözünü getirdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:24
Dünya, Türkiye’ye karşı birleşti... Akıllara Erbakan’ın bu sözleri geldi!..

 yeniakit.com.tr  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye Milli Ordusu ile (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek ve savaş mağdurlarına güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. 9'uncu gününde başarıyla devam eden harekat, Türkiye’nin dostu ve düşmanı tanıması açısından turnusol kağıdı vazifesi gördü. Başta, Türkiye’nin sözde NATO müttefiki olan ABD olmak üzere, tüm batı ülkeleri Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıktı. Peş peşe gelen ambargolar, kınama mesajları ve operasyonu durdurma çağrıları, Türkiye’ye karşı kimlerin yan yana gelebileceğini gösterdi.

Merhum Erbakan’ın sözleri akıllara geldi

Milli Görüş’ün efsanevi lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın; Siyonizmi, ABD’yi, Avrupa’yı ve İsrail’i bir timsahın bedenine benzettiği sözü akıllara geldi.

Merhum Erbakan, “Siyonizm bir timsaha benzer. Bu timsahın üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa, beyni İsrail, gövdesi ise içinizdeki işbirlikçilerdir” demişti.

Erbakan Hoca’nın bu sözü, günümüzde yaşananların net özeti olarak bir kez daha önümüze geldi...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:24
  1. Ordu
  2. TSK
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Necmettin Erbakan

YORUM YAZ

  • RamoRamo6 dk önce
    Allah azze ve celle rahmet etsin. Türkiye de siyaset yapıp doğrudan batının kuklası hdp ve dolaylı kukla chp birazcık Milli ruh taşısa Milletin değerleri ile düşünmeyi öğrense yani içimizdeki kuklaları adam edebilsek Hocamızın rüyası yeniden büyük Türkiye ve yaşanabili bir dünya elbette kurulacaktır.
  • Maşuk ErgençMaşuk Ergenç20 dk önce
    Müslüman'ın fırasetin de kurkun çünkü onlar Allah'ın nuru ile meseleye bakarlar milli görüş ciler buna inanır buna göre davranış sergilerler, yani İman ve amel bütünlüğü ne yazık ki toplumun hala anlamadı talebelerinden gömlek çıkardılar toplumda hala kulaklarını gerçeğe kapmış gibi görünüyor bu coğrafyanın hatta dünyanın Saadet ve selâmet yolu milli görüşün iktidarı ile mümkün
  • selim ustaselim usta29 dk önce
    saadetsizler partisinin hdp ile ittifak ettigini görseydi erbakan, tükürürdü yüzlerine
  • şenay doğanşenay doğan30 dk önce
    belki de herşey olması gerektiği gibidir belki herkesin birbirini yemesi herkesin birbirine çelme takması ve dünyanın kimselere yar olmaması gerekiyordur 
  • Vatandaş Vatandaş 36 dk önce
    Rabbim Erbakan Hocamıza rahmet eylesin. Efendimiz S.A.V ekomşu kılsın. İnşaallah Rahman Fatih Erbakan bey yapamadıklarını bir bir gerçekleştirecektir. Çünkü evlat babanın sırrıdır.
  • ademadem50 dk önce
    Niye erbakanın yolundan gitmiyorsunuz ab diye diretiyorsunuzabd yi rusyayı dost ediniyorsunuz istanbul sözleşmesini hayata geçirdiniz siz erbakanın yapma dediği her şeyi yaptınız duygu sömürüsü yapmayın
  • TURANTURAN54 dk önce
    MEKANI CENNET OLSUN.
  • İsmail İsmail 56 dk önce
    Şimdi anlaşılıyor değeri ((( keMAL bile hak veriyorsa rahmetli erbakana gerisini siz düşünün)))
  • Ax111Ax11159 dk önce
    Hoca doğru söylemiş. Ama şimdiki Erbakancı'ların, oğlu da dahil Erbakan'la alakası yok. Bunun için de bir sözü olsa gerek. Yoksa işbirlikçilerin arasında .......... ile ........ da mı var?!?!?!?!?
  • ŞüpeciŞüpeci1 sa önce
    Bu, tam boy resim olarak dünya panoromasonda şu an
  • meşemeşe1 sa önce
    RABBİM RAHMETETSİN MEKANINICENNET EYLESİN, ÜLKESİNİVEMİLLETİNİ ÇOKSEVEN ÇOK DEGERLİ BİR DEVLETADAMI BAŞBAKANIMIZDI ONUN YERİNİ ASLA HİÇ KİMSEDOLDURAMAZ, ASLA ,,,
  • salihsalih1 sa önce
    Çok şey demek isterim ama...Fazilet Partisinden ayrılanların kulakları çınlasın derim...anladınız değilmi?
  • Salih CankurtaranSalih Cankurtaran1 sa önce
    Timsahın Üst çenesi amerika alt çenesi rusya der idi ÜNUTMA
  • KaanKaan1 sa önce
    Allah rahmeti ile muamele etsin, ülkesini gerçek manada seven ve cumhuriyet döneminin en kıymetli ilim, siyaset, bilim ve nezaket dolu bir adamdı... Yahudilik ile ilgili sözleri ve düşünceleri bir bir çıkıyor...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD üssünde çekilme paniği! Yemeklerini bile yiyemediler
  1. ABD üssünde çekilme paniği!..
  2. Yeniden Refah Partisi'nde kritik tarih..
  3. Terör yanlıları şimdi de "kimyasal..
  4. Soylu'dan asker selamı soruşturmasına..
  5. Türkiye'den NATO'ya Barış Pınarı ayarı
  6. Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım..
  7. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
  8. Akçaabat köftesi nasıl yapılır? En iyi..
  9. Perinçek’ten ilginç tepki: Siz..
  10. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı..
  11. BağKur primleri geriye dönük nasıl..
  12. Emekli olacaklar dikkat! Artık maaşlar..
  13. İmam Hatip öğrencilerinden Mehmetçik'e..
  14. THY personel alım! Türk Hava Yolları..
  15. Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat..
  16. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
  17. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı..
  18. Teröristleri kurtarmak için takla..
  19. Siyonistlerin gücü 12 yaşındaki çocuğa..
  20. 1800 gün primle kimler emekli olur?
  21. İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran..
  22. ‘Paniğe gerek yok’ diyen Bakan Soylu..
  23. BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur..
  24. Kastamonu merkezli uyuşturucu..
  25. BAĞKUR sigortalılarının SGK'ya..
  26. Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme..
  27. Caminin elektriğini kullandı, notla..
  28. Yeni modelin detayı belli oldu! Sosyal..
  29. Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle..
  30. Balıkesir’de 24 kaçak göçmen yakalandı
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular