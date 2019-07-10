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Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı

DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli:- "Kosova'da yatırım yapmak farklı bir duygu çünkü Türkiye ile Kosova halkı birbirine çok bağlı"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:50
Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı

PRİŞTİNE (AA) - Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli, "Kosova'da yatırım yapmak farklı bir duygu çünkü Türkiye ile Kosova halkı birbirine çok bağlı." dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Türk iş insanları, Priştine'de düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Girişimci Toplantısı"nda bir araya geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren DTİK tarafından organize edilen toplantıya, DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Onur Tonay, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve çok sayıda davetli katıldı.

Süsli, buradaki konuşmasında, Kosova'da yatırım yapmanın Türk iş insanlarına ayrı bir haz ve mutluluk verdiğini belirterek, "Bizim iş yaptığımız ülkeler Kosova'ya kıyasla çok daha kazançlı ve büyük pazarlar ancak Kosova'da yatırım yapmak farklı bir duygu çünkü iki ülke halkı birbirine çok bağlı." ifadesini kullandı.

- "Türk firmaları işsizliğin çözümüne büyük katkı verdi"

Tonay da Türk firmalarının Kosova'daki yatırımlarının tutarının 350 milyon doları aştığını dile getirerek, "Türk firmaları, Kosova'da yarattıkları 10 bin kişiden fazla istihdamla Kosova'nın en büyük problemi olan işsizlik sorununun çözümüne en büyük katkıyı vermiştir." dedi.

Olpak da "Kosova ve diğer Balkan ülkeleriyle çok sıcak ilişkilerimiz var. Asıl amacımız, bu sıcak ilişkilerimizi iş birliğimizle birbirimize aktararak daha güzel noktalara taşıyabilmektir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirilerinin ele alındığı, Kosova'ya yatırım yapmış Türk iş insanlarının tecrübelerinin aktardığı oturumlar düzenlendi.

DTİK üyeleri, Kosova'daki yatırım fırsatlarını ele almak üzere Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanı Endrit Shala ile de bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:50
  1. Balkanlar Girişimci Toplantısı
  2. DEİK
  3. DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak
  4. DTİK
  5. DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli
  6. Kosova
  7. Priştine

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