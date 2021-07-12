Dünya ticaretine yön veren o ülkenin kanalı gelir rekoru kırdı!

Mısır'da 1 Temmuz'da tamamlanan 2020-2021 mali yılı tarihinin en büyük gelirini Süveyş Kanalı'nın elde ettiği açıklandı.

Mısır'da mali yılın başlangıcı 1 Temmuz kabul edildiğinden 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 mali yılında Süveyş Kanalı'nın Mısır'a 5.84 milyar dolar gelir kazandırdığı açıklandı. Daha önceki rekor 5.72 milyar dolar seviyesindeydi.

6 günlük kapanmaya rağmen rekor kırdı

Bu rekor, 2020-2021 mali yılı döneminde Mart ayında Süveyş Kanalı'nın tüm dünyanın dikkatini çeken bir kaza sonucu 6 gün kapalı kalmasına rağmen gerçekleşti.

Bununla birlikte geçmişten bu yana Mısır yönetimleri Süveyş Kanalı'nın trafiğini artırmaya çalışmamak ve kanaldan geçen gemilerden olması gerekenden çok düşük ücret almakla eleştiriliyor.

Mursi'nin vaadi 70 milyar dolardı

2012-2013 döneminde Mısır cumhurbaşkanı olan ve darbeyle devrilen Muhammed Mursi (1951-2019) iktidarda kalabilseydi, ilerleyen dönemde Süveyş Kanalı'nın Mısır'a katkısını 70 milyar dolara çıkarmayı vadetmişti.

1869'da açılan ve küresel çapta gemi trafiği açısından en stratejik deniz yollarının başında geldiği kabul edilen Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi kanalın açıldığı günden bu yana ücretli. Başlangıçta Osmanlı Devleti'ne tabi Mısır Hidivliği kontrolündeki bu kanal 1882'de İngilizlerin Mısır'ın işgaliyle İngiltere denetimine geçmişti.

1922'de Mısır'a bağımsızlık veren İngilizler Süveyş Kanalı'nı kontrole devam etmişlerdi. 1956'da Mısır cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirme kararı savaşa neden olmuş, nihayet 1957'de Süveyş Kanalı'nın denetimi Mısır'a geçmişti. 1967-1975 döneminde Mısır-İsrail Savaşı'nın sonucu olarak Süveyş Kanalı kapalı kalmış ve küresel çapta denizcilik bu gelişmeden oldukça olumsuz etkilenmişti.