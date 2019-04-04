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Dünya tedirgin! O ülkede ordu harekete geçti

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, Libya'daki askeri hareketliliğin büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:14
Dünya tedirgin! O ülkede ordu harekete geçti

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, çalkantılı yıllar geçiren ülkedeki son çatışmaların kontrol edilemeyecek hale dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Guterres, "Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Libyalılar aralarındaki sorunları çözmesinin tek yolu diyalogdur." ifadesini kullandı.

Taraflara soğukkanlı ve sakin olmaları çağrısında bulunan Guterres, bölgesel bir ziyaret çerçevesinde dün Mısır'dan Libya'ya geldi ve ziyareti sırasında Libyalı yetkililerle buluşması bekleniyor.

Tehlike yaklaşıyor

Ülkedeki Avrupa Birliği (AB) Misyonu da askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirtilerek, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, tüm taraflara acilen sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son vermesi çağrısı yapıldı: "Libya halkı barış ve güven içerisinde yaşamayı hak ediyor. Mevcut durum, karar vericilerin ulusal çıkarları önceleyerek sorumlu davranmasını gerekli kılıyor."

UNSMIL, Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenleyecek.

Hafter talimat verdi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün akşam birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:14
  1. Libya
  2. General Hafter

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