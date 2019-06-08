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Dünya tavukçuluk sektörü İstanbul’da buluşuyor

Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV TÜRKİYE 2019, 13-15 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek- İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer:- "Çin’e yönelik kanatlı ihracatının açılması için ilgili bakanlıklarla irtibat halinde çalışmalarına devam ediyoruz. Çin ve AB pazarı açılırsa sektörün ihracatı iki kat artar"

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
Dünya tavukçuluk sektörü İstanbul’da buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV TÜRKİYE 2019, 13-15 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, kanatlı ürünleri sektörü dünya alıcıları İstanbul’da buluşuyor.

13-15 Haziran'da İstanbul’da 9. kez düzenlenecek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV TÜRKİYE 2019, sektördeki yenilikleri ve son teknolojik ürünleri dünyaya tanıtacak.

45 ülkeden 500'ün üzerinde firmanın katılacağı fuarı, 25 bini aşkın sektör profesyoneli alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar esnasında Türk firmalarını yabancı alıcılar ile bire bir görüştürmek amacıyla bir alım heyeti düzenleyen İSHİB, 5 hedef ülkeden 18 alıcı firmayı İstanbul’a getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, iki yılda bir düzenlenen fuarın özellikle dünya pazarlarına olduğu kadar özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetleri pazarına ihracatı artırmada önemli bir fırsat olduğunu belirterek, kanatlı ürünleri sektörünün 2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 13 oranında artarak 1 milyar 107 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlattı.

Sektörün ihracat artışına 2019 yılında da devam ettiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

“Geride bıraktığımız mayıs ayında su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,1 artarak 231,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde ise ihracat yüzde 7,4 artışla 1,1 milyar dolar oldu. Başta Irak olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin tavuk eti ihtiyacının büyük bir kısmı ülkemiz tarafından karşılanıyor. Kanatlı ürünleri sektöründe en fazla ihracat yapılan ülkeler, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan oldu.”

Türkiye’den kanatlı ürünlerin Japonya’ya ihracatı ile ilgili izin prosedürlerinin 2017 yılında tamamlanmasından sonra Japonya pazarının da kanatlı ürünler sektörü için açıldığını anımsatan Sezer, prosedürlerin tamamlanmasının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen Japonya’ya sektör ihracatının 2018 yılı 2. yarısında 2 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Sezer, “Kanatlı ürünleri sektöründe Japonya pazarı için 2019 yılında 20 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. İhracatın bu rakama ulaşması ile Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen ürünler sıralamasında kanatlı ürünlerinin yedinci sıraya yükselmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, Japonya gibi Çin pazarının da Türkiye için büyük önem taşıdığını, Çin’e yönelik kanatlı ihracatının açılması için ilgili bakanlıklarla irtibat halinde çalışmalarına devam ettiklerini, Çin ve AB pazarı açılırsa sektörün ihracatının iki kat artacağını kaydetti.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en önemli su ürünleri tedarikçisi konumundayken, kanatlı ürünleri ihracatı yapamamasının sektör açısından önemli bir kayıp olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları aktardı:

“Avrupa’nın gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ithalatının yüksekliği ve pazarın yakınlığı açısından Avrupa, Türkiye için son derece önem arz eden hedef pazarların başında geliyor. Ülke olarak en önemli hedefimizin, yanı başımızda yer alan, rahat ulaşılabilen en önemli pazar niteliği taşıyan AB’ye ihracatın açılması için gerekli çalışmaları hızlandırmak olması gerekiyor.”


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
  1. İSHİB

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