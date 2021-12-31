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Teknoloji Dünya tarihini değiştirecek keşif
Teknoloji

Dünya tarihini değiştirecek keşif

ABD'nin Utah Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından dünya tarihini değiştirecek önemli bir keşif yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:21:00 -
Dünya tarihini değiştirecek keşif

Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları, çığır açacak bir keşfe imza attı. Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın ortasında yer alan magmayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda dünya tarihine bile etki edecek derecede kalıntılara rastladı.

4,5 milyar yıl önceden kalma

Bilim insanları, Dünya'nın ortasında tam 4,5 milyar yıl önce, Mars tarzı bir gezegenle çarpışmadan kaldığı tahmin edilen kalıntılar buldu. Bu kalıntılar, Dünya'nın meydana gelme süreciyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Dünyanın sıcaklığına etki etti

Araştırmacılar, söz konusu çarpışmanın sıradan bir çarpışma olmadığını ve dünyanın aldığı darbe sonucunda sıcaklık değerlerinde dahi değişimler meydana geldiğini ifade etti.

Göreve çağırdılar

Bu olayın ardından üniversite bünyesindeki birçok akademisyenin, izinlerinin iptal edilerek göreve çağrıldığı belirtildi. Araştırmacılar, büyük keşfin detaylandırılması için yoğun çalışma içine girdi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha net açıklamalar yapılacak.

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