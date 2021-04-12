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Dünya Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi
Dünya

Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi

Rus teknoloji firması dünyanın ilk 'dalış' devriye gemisini geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:31:00 -
Dünya tarihinde bir ilk! Rusya geliştirdi

Rubin basın ofisi Rus gazetelerine verdiği demeçte, Rubin Merkez Tasarım Bürosu'nun yabancı müşteriler için dalış kabiliyetine sahip ilk Rus devriye gemisini geliştirdiğini belirtti.

Basın ofisi, "Rubin, bir denizaltı ve bir yüzey devriye gemisinin avantajlarını birleştiren batık bir devriye gemisinin ilk modifikasyonunu sundu." dedi.

Rubin, projenin 'Strazh (Muhafız) olarak adlandırıldığını ve dünya pazarında BOSS (Sınır ve Açık Deniz Dalgıç Nöbetçisi) adı altında tanıtılacağını ifade etti.

"Devriye gemilerinin maliyeti dünya pazarında nispeten düşüktür ve bu da onları küçük bütçeli ülkeler için kabul edilebilir kılmaktadır. Operasyonları, kaçak avlanma ve diğer ekonomik suçların önlenmesi yoluyla telafi edilmektedir. Bu tür gemiler çok işlevlidir.

Açıklamada, Rubin, yeni devriye gemisi için ekipman seçerken, yüzey gemileri ve uçaklar için sistemler de dahil olmak üzere, seri olarak üretilen ve ticari olarak etkili olduğu kanıtlanan mevcut tiplere azami ölçüde odaklandığını iddia ediyor.

Rubin, geminin batık pozisyonunun derhal iki avantaj sunduğunu söyledi: gizlice gözetleme ve devriye görevlerine devam ederken kötü hava koşullarından uzaklaşma imkanı.

"Batık bir gemi, keşif ve diğer görevler için klasik bir denizaltı olarak kullanılabilir. Bir dalış devriye gemisi, rafı incelemek için bir yüzey gemisinden daha geniş olasılıklara sahip olacaktır. Ayrıca, mürettebatı eğitmek ve altyapı hazırlamak için ucuz bir eğitim aracı olarak hizmet edecektir gelecekte klasik denizaltılar satın almak." diye ekledi.

Kaynak: star.com.tr

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