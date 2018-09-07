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Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken Halk TV'den provokasyon!

Türkiye ve dünya İdlib'de bir insanlık dramı yaşanmaması için toplanan Tahran Zirvesi'ne kilitlenmişken Halk TV provokatif bir habere imza attı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:50
Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken Halk TV'den provokasyon!

 yeniakit.com.tr  - İran'ın başkenti Tahran'da bugün Suriye Zirvesi düzenlendi. Dünyanın kilitlendiği zirve sonrası 12 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye ve dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı zirveyi takip ederken Halk TV skandal bir habere imza attı.

PROVOKASYON PEŞİNDELER

Dünya İdlib'te bir insanlık dramının yaşanmasını engellemek üzere toplanan Tahran Zirvesini takip ederken Halk TV boş durmadı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, zirveye gölge düşürmek için internet sitesi üzerinden 'Suriyeli cihatçılara vatandaşlık mı veriliyor?' başlıklı bir haber yayımladı.

'VATANDAŞLIK VE EV VERİLECEK' YALANI

Halk TV zirveye gölge düşürmek için hazırladığı provokatif haberinde Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere bazı sözler verdiğini iddia etti. Halk TV skandal haberinde, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 9 bin 142 dolar verildiği yalanından, hayatını kaybedenlerin yakınlarına vatandaşlık ve ev verileceği yalanına kadar türlü türlü şeyler uydurdu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:50
  1. halk TV
  2. halk tv provokasyon
  3. suriyeli muhalifler

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL33 dk önce
    YALAN tv..SAPIK tv..DÜSMAN tv..siyonist TV !!!
  • hayrihayri57 dk önce
    neden olmasin? Firat kalkani ve zeytin dali ile elde edilen topraklar neden 82i ilimiz olmasin! Suriyeli kardeslerimizle 300-400 sene boyunca ayni vatani (osmanli Devleti) savunmadikmi? Bunlar MAymundan olduklarini kabul ederler ama diger kavimlerle kardes olduklarini kabul etmezler... bu kafatascilari konu etmeye gerek bile yok... bunlar böyle gelmis böyle gider!!! hatirimda yanlis kalmadiysa bunlarin kahramani tüm suriyeyi bilincli olarak ingilizlere emperyalisletere birakmistir... Türkiyenin suriye ile birlesmesini red edene bakmaniz yeterli... bunlarda baska birsey midirdanacak degilya!!!
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