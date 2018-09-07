Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken Halk TV'den provokasyon!

yeniakit.com.tr - İran'ın başkenti Tahran'da bugün Suriye Zirvesi düzenlendi. Dünyanın kilitlendiği zirve sonrası 12 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye ve dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı zirveyi takip ederken Halk TV skandal bir habere imza attı.



PROVOKASYON PEŞİNDELER



Dünya İdlib'te bir insanlık dramının yaşanmasını engellemek üzere toplanan Tahran Zirvesini takip ederken Halk TV boş durmadı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, zirveye gölge düşürmek için internet sitesi üzerinden 'Suriyeli cihatçılara vatandaşlık mı veriliyor?' başlıklı bir haber yayımladı.

'VATANDAŞLIK VE EV VERİLECEK' YALANI

Halk TV zirveye gölge düşürmek için hazırladığı provokatif haberinde Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere bazı sözler verdiğini iddia etti. Halk TV skandal haberinde, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 9 bin 142 dolar verildiği yalanından, hayatını kaybedenlerin yakınlarına vatandaşlık ve ev verileceği yalanına kadar türlü türlü şeyler uydurdu.