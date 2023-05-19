Dünya tahıl koridoru için Türkiye'ye minnettar

Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 18 Temmuz’a kadar uzatıldı, dünya Türkiye’ye minnettar kaldı… Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın 1 haftadır sürdürdüğü görüşmeler meyvesini verdi ve 120 gün yerine 60 günlük uzama kararını 17 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Karar dünyada sevinçle karşılandı.

İlk açıklama, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den geldi: "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine minnettarım." "Girişimin devamı dünya için iyi haber” diyen Guterres, girişime ilişkin bazı sorunların sürdüğünü, tarafların görüşmeye devam edeceğini bildirdi. İkinci açıklama ABD’den geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi: “BM ve Türkiye'nin çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Dünyanın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ihtiyacı var.”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da süre uzatılmasının iyi olduğunu söyledi: "Süresi uzatılsa dahi Rusya tahıl koridorunu 'günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek' rehin tutmaya devam ediyor." Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.

Ukrayna da Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov adacılığıyla "Türkiye'ye minnettarız” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de BM ve Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Rus lider Vladimir Putin de yaptırımlara rağmen geçen yıl 41.6 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç ettiklerini belirterek, “Bu yıl tahıl ihracatımızın 55- 60 milyon ton olmasını bekliyoruz" dedi.

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Buğday ve mısırda düşüş

Londra’da buğday vadeli işlemleri yüzde 4.4 düştü. Girişim kapsamında sevk edilen en önemli emtia olan mısır da yüzde 3.9 düştü.

13 çeşit tahıl taşındı

Arpa, Buğday, Soya, Ayçiçek küspesi, Buğday kepeği, Bezelye, İşlenmiş karışık gıda, Ayçiçeği çekirdeği, Şeker pancarı, Ayçiçek yağı, Kanola tohumu, Mısır Soya yağı,

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy: “Rusya geçtiğimiz sezon çok yüksek bir buğday üretimi gerçekleştirdi, bu nedenle dünya pazarlarına olan ihracatını artırmak istiyor. Bu noktada koridoru kapatarak veya yavaşlatarak Ukrayna’nın rekabetini engellemek istiyordu.

Ancak Türkiye’nin arabulucuğu ile koridorun devam etmesi, tüm dünya için oldukça olumlu bir haber. Türkiye, sezona kurak başlamamıştı. Ekim ayından ocak ayına kadar çok az yağış aldık. Ancak şubattan itibaren güzel yağışlar almaya başladık. Bizim de beklentimiz 20 milyon ton üretim. Yağışlar devam ederse, bu rakamlar aşılır.”

3 soruda tahıl anlaşması

1-Anlaşma neden bu kadar önemli? Ukrayna; dünya buğday pazarının yüzde 10’unu, mısır pazarının yüzde 15’ini, arpa pazarının yüzde 13’ünü karşılıyor. Anlaşma sayesinde, bu ürünlerin hem gıda fiyatlarının yükselmemesi hem de özellikle fakir ülkelere ulaşması açısından, dünyaya dağıtılması önemli.

2-Taraflar hangi ülkeler? Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna. İstanbul, Karadeniz Tahıl Koridoru çalışmalarını takip eden merkeze ev sahipliği yapıyor. Merkezde taraflardan 5’er kişi, toplam 20 kişi görev yapıyor.

3-Anlaşma kaçıncı kez uzatıldı? Üçüncü… Süre 18 Mayıs’ta doluyordu. Rusya, kendi ürünlerine uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istiyordu. İkna edilen Rusya, 120 gün yerine 60 gün uzatılmasına onay Verdi.

Kaynak: Dünya Gazetesi