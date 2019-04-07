Dünya Superbike Şampiyonası - İspanya'da düzenlenen sezonun 3. ayağındaki ikinci yarışta, Aruba takımından Bautista birinci oldu - Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinin arızalanması nedeniyle 7. turda yarış dışı kaldı



ANKARA (AA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 3. ayağının ikinci yarışını, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista kazandı. İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,077 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba takımından Alvaro Bautista, "pole pozisyonu"nda başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, bir diğer Aruba sürücüsü Chaz Davies ise üçüncü oldu.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 15. cepten kalktığı ve 13. sırada götürdüğü mücadeleyi, 7. turda yaşadığı teknik sorun yüzünden tamamlayamadı. Şampiyonanın 4. ayağı, 13-14 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

- Sürücüler klasmanı 1. Alvaro Bautista (İspanya): 186 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 147

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 100

4. Michael van der Mark (Hollanda): 79

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 74

12. Toprak Razgatlıoğlu: 32



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.