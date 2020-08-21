Dünya, sosyal mesafeli hayata "farklı yöntemlerle" uyum sağlıyor

ANKARA (AA) - FUAT KABAKCI - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı yaklaşık 8 ayda 22 milyonu aşarken, birçok ülkede okullar ve restoranlar sosyal mesafeli hayata uyum sağlamak için farklı yöntemlere başvuruyor.



Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 kısa sürede salgına dönüşerek dünya geneline yayıldı. Virüsün ortaya çıkışının ardından geçen yaklaşık 8 aylık sürede 23 milyona yakın kişi Kovid-19’a yakalandı. Virüs nedeniyle 797 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 15,5 milyon kişi de tekrar sağlığına kavuştu.

Virüs nedeniyle başta sosyal mesafe ve ateş ölçümü olmak üzere uygulanan tedbirler, okullar, iş yerleri, restoranlar, ibadethaneler başta olmak üzere hayatın birçok alanında yerini aldı.



Ülkelerin koronavirüslü bir hayat tarzına alışma sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma, e-ticaretin yoğunlaşması gibi uygulamalar öne çıksa da okulların ve restoranların sosyal mesafe kurallarına uyarken takip ettiği kendine has yaklaşımlar ilginç görüntüler oluşturdu.



- Okullarda sosyal mesafe kanat ve şapkaları



Çin’in Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentinde bulunan Yangcıng İlkokulunda salgın tedbirleri çerçevesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için bir metrelik sosyal mesafe şapkaları üretildi.



Okulda maske takmalarının yanı sıra çoğunluğu kartondan yapılan bu şapkalar çocukların birbirlerine bir metreden fazla yaklaşmasını önleme amacı taşıyor. Okul yetkililerinden Fıng Hong yerel medya yaptığı açıklamada şapkalarının kendi yaratıcı fikri olduğunu belirterek, “Bir metrelik şapka giy, bir metrelik mesafeyi koru.” sloganını da teşvik ettiklerini ifade etti.



Kentteki bir başka ilkokulda eğitim gören öğrenciler ise sosyal mesafeyi korumak için kartondan yapılmış, bir metre uzunluğunda kanatlar taktı. Çocuklar ve ebeveynlerinin birlikte yaptığı bu kanatlar sosyal mesafenin korunmasında etkili oluyor.



Tayland’da ise bir kreşte öğrenciler okulda maske takmalarının yanı sıra kendilerine ayrılan yaklaşık bir metrekarelik alanda şeffaf plastik kutular içinde eğitimlerini sürdürüyor.



Ülkede sosyal mesafe alanı sağlayan şeffaf plastik kutular, üst sınıftaki öğrencilerin ise masalarında bulunuyor. Öğrenciler kendi alanlarında maske ile ders görürken, sosyal mesafeyi de sağlamış oluyor.



Benzer bir yöntem Endonezya’nın Orta Java eyaletinde bir okulda uygulanıyor. Öğrencilerin öğretmenleriyle yüz yüze eğitim yapmalarını sağlamak için bulunan yöntemde sınıflarda sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra her öğrenci kendisi için ayrılmış şeffaf plastik kutunun içinde ders çalışıyor.



- Sosyal mesafeli masalar, taç ve abajurlar



Kovid-19’un Çin’den başlayarak Asya ve Avrupa’ya yayılması sonrasında virüse karşı yeni normal süreçte işlerine devam eden işletmeler müşterilerini kendilerine özgün yöntemlerle ağırlıyor.

Bu işletmelerin bazıları giyilebilir taç, şapka, balon ile önlem alırken, bazıları da müşterilerin oturacağı masalara oyuncak ayı, manken gibi çeşitli nesneler koyarak sosyal mesafeyi koruyor.



Almanya’daki bir restoran zinciri, müşterilerini yaklaşık bir metre genişliğindeki "sosyal mesafe tacı" ile ağırlıyor. Bu sayede müşteriler yemek yerken birbirine bir metreden fazla yaklaşamıyor.



Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan bir restoran ise müşterilerinin aynı masada yemeklerini tüketmesine izin versede, masaya oturan müşteriler şeffaf plastikten imal edilen abajur veya kozaya benzer eşyaları giyiyor. Müşterilerin alıp verdiği nefeslerin kendi kozalarında kalması ve diğer insanlara ulaşmaması sağlanıyor.



ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Ocean kentinde de bir restoran, imal ettirdiği tek kişilik masalar ve masaların etrafını çevreleyen, araçların iç lastiğine benzer balonumsu yapılarla sosyal mesafeyi koruyor. İki masa birbirine en fazla 2 metre yaklaşabiliyor.



- Restoranlarda kağıttan ejderhalar, mankenler ve oyuncak ayılar



Bazı restoran ve lokanta gibi işletmeler ise sosyal mesafeyi korumak için müşterilerine bir şeyler giydirmek yerine masalarda oturan kişi sayısını azaltmayı tercih ediyor.



Tayland’ın başkenti Bangkok’da bir restoran sosyal mesafeye, her masaya bir kişinin oturabilmesi için masanın diğer tarafına kağıttan yapılmış ejderha yerleştirmekle çözüm buldu.



ABD’nin Washington kentinde ise bir restoran masanın boş kalması gereken sandalyelerine plastik manken koyuyor. Mankenlerle insanların yemek yerken kendini rahat hissetmesi hedefleniyor.

Salgın dünya genelinde sosyal mesafe, evden ve uzaktan çalışma, maske takma, düzenli ateş ölçümü, sosyal etkinliklerin azaltılması gibi insanları yeni bir yaşam tarzına yönlendirirken, son haftalarda birden fazla ülkenin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılarda önemli mesafeler kat ettiğini duyurması, virüsle mücadele olumlu gelişmelerin olacağını haber veriyor.