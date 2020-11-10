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Dünya Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular
Dünya

Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, yeni tip koronavirüs aşı denemelerini durdurduklarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:32:00 - 2020-11-10 14:35:43
Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

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