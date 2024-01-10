Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 96’ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Balah’ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

İsrail hastane ve sağlık kuruluşlarını bombalıyor

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

En az 326 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.