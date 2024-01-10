Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü
Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam eden İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 96’ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Balah’ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
İsrail hastane ve sağlık kuruluşlarını bombalıyor
Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.
En az 326 sağlık çalışanı öldürüldü
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.
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