  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki o ilimiz ile dünyanın 5'inci en yüksek barajı olacak! Tarihi Barajı’nda sona gelindi

İçinde 2.5 milyar TL olan cüzdanla kaçtı!

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'Marmaray' sözü! Ücretsiz olacak

Toplu taşıma ağı ve araç filosu güçlendirildi: Terör örgütü PKK’nın para musluğu kesildi, halka hizmet geldi

Dünyaya duyurdular! ABD gemisini hedef aldık

Türkiye'nin başına resmen talih kuşu kondu! Keşfedilen Karadeniz gazından üretilecek

Altın ve petrol kadar değerli! O ilimizde 3 milyon tonluk tarihi keşif... Bıkmadan, usanmadan arayıp büyük rezerve ulaştılar

Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Epstein belgelerinde çıktı! ABD'liler 99 depreminde Türk çocuklarını kaçırdılar!
Gündem Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü
Gündem

Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:33:00 - 2024-01-10 21:41:44

Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam eden İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 96’ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Balah’ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

İsrail hastane ve sağlık kuruluşlarını bombalıyor

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

En az 326 sağlık çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.

İki yüzlü Blinken soluğu Netanyahu'nun yanında aldı! ABD'den İsrail katliamına tam destek
İki yüzlü Blinken soluğu Netanyahu'nun yanında aldı! ABD'den İsrail katliamına tam destek

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki yüzlü Blinken soluğu Netanyahu'nun yanında aldı! ABD'den İsrail katliamına tam destek

İsrail hezimete uğradı! Binlerce askeri geri çekmek zorunda kaldı
İsrail hezimete uğradı! Binlerce askeri geri çekmek zorunda kaldı

Dünya

İsrail hezimete uğradı! Binlerce askeri geri çekmek zorunda kaldı

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü

Dünya

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü

İsrail hastanelere talimat verdi! Binlerce yaralı için hazırlık yapın İşte korkularının nedeni bu!
İsrail hastanelere talimat verdi! Binlerce yaralı için hazırlık yapın İşte korkularının nedeni bu!

Gündem

İsrail hastanelere talimat verdi! Binlerce yaralı için hazırlık yapın İşte korkularının nedeni bu!

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! "Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"
İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

Gündem

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit
İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Gündem

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız
Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Siyaset

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23