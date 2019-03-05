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“Dünya şehirleri ile rekabet edeceğiz”

Cumhur İttifakı’nın Bandırma Buluşması’nda binden fazla vatandaşa seslenen Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Size söz veriyorum; Balıkesir 10 yıl içerisinde güçlü ekonomisi, doğası ve çevresiyle ile dünya şehirleri ile rekabet eder hale gelecek” dedi.

05 Mart 2019 Salı 20:21
“Dünya şehirleri ile rekabet edeceğiz”

ADEM ŞAHİN - Cumhur İttifakı Bandırma’da ilk buluşmasını gerçekleştirerek adaylarını tanıttı. Aday tanıtımın ardından salon dışarısında davul zurnayla kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü ile bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın özel bir ittifak olduğunu vurgulayarak, “Buradan sizlere söz veriyorum. Balıkesir; 10 yıl içerisinde Türkiye’nin en çok konuşulan, en güçlü ekonomiye sahip illeri arasında yer alacak. Bizim hedefi miz dünya şehirleri ile rekabet eden bir Balıkesir. Bizlere güvenin” diye konuştu.

 “Yücel Başkan’a inancımız tam”

Geniş katılımın olduğu buluşmanın açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, “Hedefimiz, Türkiye genelinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanması, 24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 52’lik oyun, en az 5 puan fazlası olmasıdır. Başarı için inanmak yetmez, çalışmak da gerekir. Bu bilinçle, 24 saat gerekirse uyumadan Bandırma’da Cumhur İttifakı adayı Alp Bostancı’yı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde ise Yücel Yılmaz’ı başkan yapacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

“BANDIRMA HİZMET İLE TANIŞACAK”

Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı ise Bandırma’da 10 yıldır CHP’li Belediye’nin oluşturduğu fetret devrine son vereceklerini ve Bandırma’nın hizmetle tanışacağını ifade ederek, “Allah nasip ederse 1 Nisan sabahı Belediye’ye oturduğumuz zaman bundan sonraki kararlarımız ortak şekilde olacak ve Bandırma’nın geleceği için olan kararlara imza atacağız” dedi.

“BALIKESİR CUMHURİYET ŞEHRİ”

Bandırma’yı yakından tanıdığını, sorun ve çözüm yollarını iyi bildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Cumhur İttifakı olarak çok güçlüyüz. Çünkü biz inanıyoruz ve ortak paydamız var” dedi. Balıkesir’in; Bandırma’sıyla, Erdek’iyle Ayvalık’ıyla Cumhuriyet Şehri olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, “Eğer sizlerin desteğiyle Alp Başkanımızla birlikte seçilirsek, iddia ediyoruz; gelecek 10 yıl içerisinde Balıkesir Türkiye’nin en çok konuşulan, ekonomisi güçlenmiş, ilk 10’a girmiş bir şehir olacak. Bizlere güvenin” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:21
  1. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

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