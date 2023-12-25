Dünya savaşı an meselesi! İsrail'den ortalığı kızıştıracak İran hamlesi: O komutanı öldürdü
Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail, dünya savaşı çıkarmak için uğraşıyor. Lübnan topraklarına da füzeler fırlatan İsrail, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından ve Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından Razi Musevi'yi öldürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.
Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından
Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.
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