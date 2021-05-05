  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması
İstanbul'dan sonra Tekirdağ'ı da deniz salyası kabusu vurdu
Güneş panelinden çıkan yangın 2 evi küle çevirdi
Derbi öncesi Mostafa Mohamed açıkladı! ‘İddiamız sürecek’
Teknoloji Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi
Teknoloji

Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi

Libya’da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası lazer silahı sistemlerine ilgi yükseldi. Türkiye’nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesinin olduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:48:00 -
Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi

Yazar Özay Şendir, ‘Türkiye’nin lazer silahı dünyada bir ilk...’ başlıklı yazısında ‘Dünya savaş tarihinde bir ilk’ diye duyurulan gelişmeyi aktardı.

2019 yılında yaşanan olay sonrası lazer silahı sistemlerinin giderek yükselen değer haline geldiğini belirten Şendir, ‘Türkiye’nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var’ dedi.

İşte o yazı:

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımlandığı rapora göre Çin, 2019 yılında İHA ihracatını yüzde 1430 artırarak bu alanda dünya birincisi oldu.

Libya’da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde, global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi “Dünya savaş tarihinde bir ilk” diye duyurdular.

Bu olay 2019 yılında yaşandı ama lazer silahı sistemleri işi giderek yükselen bir değer haline geldi. Dağlık Karabağ savaşında savunma sistemleri Türk yapımı SİHA’lara karşı etkisiz kalan Rusya, 2018’de envanterine aldığı Peresvet Lazer Savunma Sistemi’nde iyileştirmeye gideceğini açıkladı.

ABD, 2014 yılından bu yana çeşitli lazer silahı programları üzerinde çalışıyor. SHIELD adlı program, lazer silahının F-35’lere monte edilmesi ve bu uçakların tek başına göreve çıkabilmesi mantığına dayanıyor. LWSD adını verdikleri İHA ve SİHA’lara karşı savaş gemilerine monte ettikleri sistemleri var. Bunun da ilk testini 10 ay önce Pasifik’te yaptılar. HELIOS adı verilen sistem de havada kullanılacak.

Türkiye’nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var. Işın Projesi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. ASELSAN’ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. ROKETSAN’ın ürettiği ALKA da diğer proje ve o da sürü İHA’lara karşı etkili.

İngiltere, Japonya, Almanya gibi ülkeler de lazer silahları üzerine çalışan ülkeler ve amaç küçük boyutlu yüksek enerji sağlayabilen lazer silahları üretmek. Ama sadece silahı üretmek yetmiyor, optik sistemler, otonom çalışma ve hedefe kilitlenme gibi başlıklarla da sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor.

Bugün Bayraktar TB2 ve ASELSAN üretimi Akıncı’nın sahada gösterdiği başarı bir sürü ülkede İHA ve SİHA’lara karşı önlem arayışı başlattı, lazer silahları da bu arayışta ilk sırada geliyor. Türkiye bu alanda şu ana kadar oldukça mesafe almış durumda.

Türk İHA ve SİHA’lara karşı o ülke, şu, bu ülke o silahı geliştiriyor haberleri arasında gözden kaçan bir alanı bilmek gerekir diye yazdım.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

chpli belediyelerde yaptı ... lazer ışık saçan haykel
  • Yanıtla
Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
Yerel

Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor

Bursa’da maden ocağı olarak kullanılan ve işletme süreleri tamamlanınca kaderine terk edilen alanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenid..
Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu
Dünya

Hırsızlığın böylesi! Siyonist Yakup kendini böyle savundu

İsrail Filistinli ailelerin evlerine el koymaya devam ediyor. Bir Filistinli'nin evini çalan Yakup isimli Siyonist ile Filistinli kadının di..
CHP'de mide bulandıran olay!
Siyaset

CHP'de mide bulandıran olay! "İstifa değil, ihraç edilsin!"

CHP Çatalca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.E.E.'nin, kadın kolları üyesi S.O.'ya tacizde bulunduğu ortaya çıktı. CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay