Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası değeri yükseldi! Türkiye’nin lazer silah alanında 3 ayrı dev projesi

Yazar Özay Şendir, ‘Türkiye’nin lazer silahı dünyada bir ilk...’ başlıklı yazısında ‘Dünya savaş tarihinde bir ilk’ diye duyurulan gelişmeyi aktardı.

2019 yılında yaşanan olay sonrası lazer silahı sistemlerinin giderek yükselen değer haline geldiğini belirten Şendir, ‘Türkiye’nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var’ dedi.

İşte o yazı:

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımlandığı rapora göre Çin, 2019 yılında İHA ihracatını yüzde 1430 artırarak bu alanda dünya birincisi oldu.

Libya’da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde, global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi “Dünya savaş tarihinde bir ilk” diye duyurdular.

Bu olay 2019 yılında yaşandı ama lazer silahı sistemleri işi giderek yükselen bir değer haline geldi. Dağlık Karabağ savaşında savunma sistemleri Türk yapımı SİHA’lara karşı etkisiz kalan Rusya, 2018’de envanterine aldığı Peresvet Lazer Savunma Sistemi’nde iyileştirmeye gideceğini açıkladı.

ABD, 2014 yılından bu yana çeşitli lazer silahı programları üzerinde çalışıyor. SHIELD adlı program, lazer silahının F-35’lere monte edilmesi ve bu uçakların tek başına göreve çıkabilmesi mantığına dayanıyor. LWSD adını verdikleri İHA ve SİHA’lara karşı savaş gemilerine monte ettikleri sistemleri var. Bunun da ilk testini 10 ay önce Pasifik’te yaptılar. HELIOS adı verilen sistem de havada kullanılacak.

Türkiye’nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var. Işın Projesi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. ASELSAN’ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. ROKETSAN’ın ürettiği ALKA da diğer proje ve o da sürü İHA’lara karşı etkili.

İngiltere, Japonya, Almanya gibi ülkeler de lazer silahları üzerine çalışan ülkeler ve amaç küçük boyutlu yüksek enerji sağlayabilen lazer silahları üretmek. Ama sadece silahı üretmek yetmiyor, optik sistemler, otonom çalışma ve hedefe kilitlenme gibi başlıklarla da sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor.

Bugün Bayraktar TB2 ve ASELSAN üretimi Akıncı’nın sahada gösterdiği başarı bir sürü ülkede İHA ve SİHA’lara karşı önlem arayışı başlattı, lazer silahları da bu arayışta ilk sırada geliyor. Türkiye bu alanda şu ana kadar oldukça mesafe almış durumda.

Türk İHA ve SİHA’lara karşı o ülke, şu, bu ülke o silahı geliştiriyor haberleri arasında gözden kaçan bir alanı bilmek gerekir diye yazdım.