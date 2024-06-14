Dünya şaşkın, yayılacak: 100 hızla gidip insanlara sıçrayacak! Risk olduğunu kimse bilmiyordu! DSÖ açıkladı

Uzmanlar, kümes hayvanları ve yabani kuşlarla birlikte ortaya çıkan ancak ineklere bulaştıktan sonra insanlara yayılan korkunç hastalık hakkında 100 hızla gidip insanlara sıçrayacak şeklinde konuşmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Salı günü, Hindistan'da 2019'dan bu yana ilk kez kuş gribiyle enfekte bir insan vakasının tespit edildiğini doğruladı. Şiddetli solunum sorunları, karın krampları ve yüksek ateş şikayeti yaşayan hasta şubat ayında çocuk yoğun bakımına yatırılmıştı.

TEHLİKELİ BİR İŞARET

H9N2 türü nedeniyle tedavi görmek üzere üç ay hastanede kaldılar. Meksika sağlık yetkilileri kuş gribine yakalanan adamın virüsten ölmediğini söylerken yeni kuş gribi belirtisi 'tehlikeli' bir işaret olarak acil sağlık uyarısı yapıldı.

İLK VAKANIN DOĞRULANMASINDAN SONRA GELDİ

Haber, ABD'nin insandaki üçüncü kuş gribi vakasını (süt inekleriyle bağlantılı H5N1 türü) doğrulamasından ve Avustralya'nın da ilk vaka olan H5N1'i doğrulamasından günler sonra geldi.

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DAHA ÖNCE HİÇ TESPİT EDİLMEMİŞTİ

Nisan ayında DSÖ, altta yatan sağlık sorunları olan 59 yaşındaki bir kişinin virüsten ölen ilk Meksikalı olduğunu söyledi. Daha önce insanlarda hiç tespit edilmeyen H5N2 ile enfekte olmuşlardı.

Ancak Meksika sağlık bakanlığı daha sonra onun ölüm nedenine itiraz etti ve alakasız kronik böbrek hastalığı, diyabet ve arteriyel hipertansiyon nedeniyle septik şoka girdiğini belirtti.

2019'DA MEYDANA GELMİŞTİ

Hintli hastanın evinde ve çevresinde kümes hayvanlarına maruz kaldığı ancak ailesinde enfeksiyon olduğu düşünülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da insanlarda görülen son H9N2 kuş gribi vakasının 2019'da meydana geldiğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan - henüz Hindistan'daki vakayla güncellenmeyen - en son veriler, biri Vietnam'da ve beşi Kamboçya'da olmak üzere dünya çapında 10 vaka olduğunu gösteriyor.

İNEKLERDEN İNSANLARA GEÇTİ

CDC, ABD'nin dokuz eyaletindeki 83 süt hayvancılığı sürüsünün kuş gribiyle enfekte olduğunun doğrulanmasının ardından halkı çiğ süt tüketmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İnsanlarda görülen enfeksiyonların ikisi Michigan'da, biri Teksas'ta meydana geldi. Her durumda, enfekte olanlar ineklerle çalıştı.