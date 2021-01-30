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Dünya Dünya şaşkın! İki farklı Kovid-19 aynı anda görüldü
Dünya

Dünya şaşkın! İki farklı Kovid-19 aynı anda görüldü

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgınında ilginç bir olay daha meydana geldi. Brezilya'da iki koronavirüs hastasında mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:29:00 -
Dünya şaşkın! İki farklı Kovid-19 aynı anda görüldü

Brezilya'da iki kişide aynı anda koronavirüsün iki farklı mutasyonu tespit edilirken, söz konusu virüs mutasyonlarının Güney Afrika'da görülen E484K ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde, iki farklı koronavirüs mutasyonu ile aynı anda enfekte olan iki kişi tespit edildi. Her ikisi de 30 yaşında olan hastalarda, Güney Afrika'da görülen E484K mutasyonunun iki farklı türü olan B.1.1.248 ve B.1.91’in aynı anda görüldüğü bildirildi.

“Birlikte enfeksiyon” olarak adlandırılan durumun görülmesine rağmen iki kişinin belirtilerinin de hafif ve orta şiddette olduğu aktarıldı. İki hastanın da hastaneye yatmalarına gerek kalmadan iyileştiği belirtildi.

Rio Grande do Sul'da yapılan araştırmalarda, biri yeni olmak üzere toplam 5 farklı varyant daha tanımlandı.

Koronavirüsün farklı mutasyonları ile eşzamanlı bulaşmanın salgında yeni bir tehlikeye işaret edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Hastalığı nasıl geçirdiler?

Kişilerde Kovid-19 semptomlarının hafif olduğu, kişilerden birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.

Tespit edilen vakalar sonrasında bilim insanları Brezilya’da birden fazla Kovid-19 mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle ülkede koronavirüsün daha hızlı yayılacağını ve bunun endişe uyandırdığını belirttiler.

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