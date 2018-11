Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair play çağrısı

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Dünya Fair Play Özel Diploması alan dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, tüm sporculara fair play çağrısında bulundu.

Yasemin Adar'a, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen ay düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nın yarı final maçındaki davranışı sebebiyle özel diploma verildi.

Milli güreşçi, müsabakada sakatlanan Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine zarar görmemesi için hamle yapmayarak karşılaşmada fair play örneği sergilemişti. Yasemin Adar, bu davranışıyla dünyada az sayıda sporcuda bulunan Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldü.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren milli güreşçi, antrenman yaptığı sporculara da fair play'den ödün vermemelerini tavsiye ediyor.





- "Gözünden yaş geliyor, acı çekiyordu"





Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOHM'da diğer sporcularla güzel bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Kendisi için 2018 yılının çok verimli geçtiğini belirten Yasemin, "2018 yılında hem Avrupa Şampiyonu, hem de büyüklerde dünya ikincisi oldum. Bu benim için unutulmayacak başarılardan biriydi. Aynı zamanda Dünya Fair Play Özel Diploması aldım. Bu benim için diğer başarılarımın yanında unutulmayacak güzel bir anı oldu." dedi.

2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda unutulmaz anlar yaşadığını aktaran Yasemin, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın yarı finalinde Macar rakibimle karşılaştım. Müsabaka esnasında rakibimin dizinde bir problem oluştu. Rakibim doktorlar müdahale etmesine rağmen devam etmek istedi, kenara çekilmeyi kabul etmedi. Sonuçta o da madalya almak istiyordu. Ev sahibi olduğu için üzerinde biraz da baskı vardı. Ben sakatlık geçiren bir sporcu olarak, spor hayatında sakatlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Her zaman centilmen sporcu olmaya gayret ettim. Rakibimin sakatlığını görünce ona hiç müdahale etmedim, hamle yapmadım. Ayağına dalma gibi pozisyonlara girmedim, daha çok onu korumaya yönelik hamleler yaptım. Hakem de birkaç defa güreş diyerek ihtar verdi. Ama rakibimin gözünden yaş geliyordu, acı çekiyordu. Ben de sakatlıklarım nedeniyle dizimden iki defa ameliyat oldum, bu zor durumu biliyordum. Maç bitince rakibimi telkin ettim, yerden kaldırdım ve tebrik ettim. Bu davranışım dolayısıyla bana Dünya Fair Play Komitesi tarafından özel diploma verildi."





- "Türkiye'ye yakışanı yapalım"





Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında yaşanan fair play dışı olayları kınadığını dile getiren Yasemin, "Her ülke kendini temsil eder. Her zaman Türkiye'ye yakışanı yapalım. Bugün rakibimizin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Fair play sergileyen sporcular hem güzel örnek oluyor hem de hakemler tarafından takdir topluyor. Yaptığımız işi her zaman düzgün ve doğru şekilde yapmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yasemin Adar, 2019 yılı ile ilgili beklentilerinin ve hedeflerinin yüksek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"2019 benim için güzel bir yıl olacak, müsabakalara iyi şekilde hazırlanıyoruz. Önümüzde önemli şampiyonalar var. Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonası benim için çok önemli. Şampiyonada ilk 6'ya giren sporcu olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak. Şu ana kadar tüm madalyaları elde ettim. Bir tek olimpiyat madalyası eksik. Olimpiyatlarda madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları."