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Aktüel Dünya şampiyonu Vox Humanis'ten Başkan Gülpınar'a ziyaret
Aktüel

Dünya şampiyonu Vox Humanis'ten Başkan Gülpınar'a ziyaret

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Dünya şampiyonu Vox Humanis'ten Başkan Gülpınar'a ziyaret

İsveç’te düzenlenen World Choir Games 2026’da 40’tan fazla ülke ve 8 bin 500’ü aşkın korist arasından sıyrılarak dünya şampiyonu olan Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu, elde ettiği tarihi başarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Vox Humanis Koro Şefi Fırat Altun ve koro üyeleri Başkan Gülpınar ile bir araya geldi.

İsveç’te gerçekleştirilen World Choir Games 2026’da ekibi yalnız bırakmayan ve şampiyonluk coşkusuna yerinde ortak olan Başkan Gülpınar, dünya şampiyonu olan koristleri bir kez daha makamında tebrik etti.

REKTÖR GÜLLÜOĞLU’NDAN BAŞKAN GÜLPINAR’A TEŞEKKÜR

Ziyarette konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, gençlere ve sanata verdiği destek ile İsveç’teki organizasyon sürecinde Vox Humanis’in yanında olan Başkan Gülpınar’a teşekkür etti.

 

BAŞKAN GÜLPINAR: “BU BAŞARI ŞANLIURFA’NIN GURURUDUR”

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ise Vox Humanis’in elde ettiği dünya şampiyonluğunun Şanlıurfa adına büyük bir gurur olduğunu belirterek, gençlerin sanat alanında elde ettiği başarıların kentin tanıtımına da önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Şampiyon ekibi ve Koro Şefi Fırat Altun’u kutlayan Başkan Gülpınar, başarıda emeği geçen Harran Üniversitesi başta olmak üzere tüm koristlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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