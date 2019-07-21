Dünya Şampiyonu Hayriye’den ’Bottle Cap Challenge’ videosu

Macaristan’da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası’nda şampiyon olan Kayserili sporcu Hayriye Türksoy da ’Bottle Cap Challenge’ akımı için video çekti.

Kickboks sporunda 48 kiloda mücadele eden ve Türkiye adına sayısız başarılar kazanan Hayriye Türksoy, son günlerin popüler akımı ’Bottle Cap Challenge’a yani döner tekme atarak şişe kapağı açma akımına katıldı. Başarılı sporcu attığı döner tekme ile şişenin kapağını açtığı videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

Hayriye Türksoy’un bu videosu büyük beğeni topladı.

Hayriye Türksoy son olarak 7 Temmuz’da Erzurum’da düzenlenen Kickboks Türkiye Şampiyonası’nda 48 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak, Antalya’da düzenlenecek olan Kickboks Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı.