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Dünya şampiyonu antrenör yeni şampiyonlar yetiştirme çalışmaları yapıyor

İzmir'de 17 yaşında dünya şampiyonu olan, olimpiyatlara hazırlanırken bacağında yaşadığı sakatlığı nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kalan Derebaşı, yarım kalan hayallerini şimdi antrenör olarak çalışmalarına devam ediyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:30
Dünya şampiyonu antrenör yeni şampiyonlar yetiştirme çalışmaları yapıyor

İzmir'de 9 yaşında başladığı yelken sporunda 17 yaşında dünya şampiyonu olan, olimpiyatlara hazırlanırken geçirdiği sakatlık nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kalan 33 yaşındaki Onur Derebaşı, yarım kalan hayallerini şimdi antrenör olarak öğrencileriyle gerçekleştiriyor.

Karşıyaka Spor Kulübünde 1995 yılında yelken sporuna başlayan ve 2009 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki Onur Derebaşı, 2008 Olimpiyatları'na hazırlanırken bacağında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kaldı.

Hem kulübünde hem de milli takımda antrenörlük yapmaya başlayan Derebaşı, hayallerini şimdi öğrencileriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antrenörlük yaptığı Derin Baytur, Yiğit Yalçın Çitak ve Yılkan Timurşah'ın kendisi gibi dünya şampiyonu olmasına katkı sağlayan Derebaşı, hayallerini yeni öğrencileriyle gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yarışma hazzım bitmedi"

Onur Derebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelkene başladıktan 4 yıl sonra optimist sınıfında milli takıma seçildiğini ve Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi.

Yaşının dolmasıyla birlikte laser sınıfında yarışmaya başladığını ve 2003 yılında 17 yaşındayken 4.7 sınıfında Çeşme'de düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonluğu yaşadığını anlatan Derebaşı, şöyle konuştu:

"Radial sınıfında Balkan şampiyonluğum, Avrupa gençler şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğüm var. Daha sonra olimpik sınıfta devam ettim. Türkiye şampiyonlukları elde ettim. 2008 Olimpiyatları'na hazırlanırken sakatlıklar dolayısıyla bu sporu erken bırakmak zorunda kaldım. 2009 yılından beri de hem kulüplerde hem de milli takım düzeyinde antrenörlük yapıyorum."

Derebaşı, antrenörlüğü döneminde dünya şampiyonlarının çıkmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan birisi 2017 yılında dünya şampiyonu olan Yılkan Timurşah. Diğer sporcum Derin Baytur da Kanada'da aynı kategoride benim gibi dünya şampiyonluğuna ulaştı. Dünya şampiyonlukları haricinde Türkiye dereceleri alan 15-20 sporcumuz da var." diye konuştu.

Yarışçılık döneminin erken sona ermesi nedeniyle içindeki yarışma hırsının bitmediğini vurgulayan Derebaşı, şunları kaydetti:

"Bendeki yarışma hazzı bitmedi. Bunu çocuklara yansıtmayı seviyorum. Onlar yarıştıkça kafamda hala yarışmaya devam ediyorum. Benim içimdeki bu hırs, haz, istek ne zaman biterse sanırım kariyerim de o zaman biter. O zamana kadar yapabildiğimin en iyisini yapmaya, çocuklara bir şeyler katmaya devam edeceğim. Şu an milli takımda gençlik sınıflarıyla ilgileniyorum. Gençlik sınıflarında birçok başarı elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Olimpik branşlarda biraz eksiğimiz var onu da 2020 Olimpiyatları'nda tamamlayabileceğimizi düşünüyorum."

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:30
  1. İzmir
  2. Onur Derebaşı
  3. Yelken
  4. Anadolu Ajansı

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