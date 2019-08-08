Dünya şampiyonlarından Rektör Çakar’a ziyaret

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’na Büyük Kadınlar Kategorisinde dünya şampiyonu olan Düzce Üniversitesi’nin Milli Sporcusu Bediha Tacyıldız ve Büyük Erkekler Kategorisinde dünya şampiyonu olan Buğra Tugay Erdoğan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret etti. Milli sporculara Muaythai Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Birol Aksu da eşlik etti.

Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonluğu unvanı bulunan ve son olarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan Düzce Üniversitesi’nin başarılı öğrencisi Tacyıldız, gerek öğrencilik hayatında gerekse spor yaşamında kendisine her zaman destek olan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.

Muaythai Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Birol Aksu ve milli sporcularla bir süre sohbet eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Muaythai Şampiyonaları hakkında misafirleri tarafından bilgilendirildi.

Milli sporcuların ülkemizin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, uluslararası organizasyonlarda bayrağımızı göndere çektirerek Milli Marşımızı okutmayı başaran Milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.