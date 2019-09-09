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Dünya Şampiyonası'nda hedef rakibi "tuş" etmek

2019 Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan Cengiz Arslan ve Şerif Kılıç, şampiyonanın düzenleneceği Kazakistan'dan altın madalyayla dönmek istiyor- Milli güreşçi Şerif Kılıç:- "Takım arkadaşlarım, ağabeylerim, geçmişteki büyüklerim, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Biz de onların bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz"- Milli güreşçi Cengiz Arslan:- "Önümdeki hedefi atlattıktan sonra inşallah olimpiyatları düşüneceğim. Her sporcunun hayalidir olimpiyat minderinde güreşmek, elinin kaldırılması, bayrağını sırtına alıp koşmak"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
Dünya Şampiyonası'nda hedef rakibi "tuş" etmek

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - 2019 Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan Cengiz Arslan ile Şerif Kılıç, Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada altın madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora gözetiminde hazırlanıyor.

Hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak hazırlanan milli sporcular, yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor.

Milli güreşçiler Arslan ve Kılıç, Türkiye'ye altın madalyayla dönmek için mindere çıkacak.


- "Elimizden geleni yapacağız"


Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 55 kiloda temsil edecek Şerif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kampın sona ermesinin ardından Kazakistan'a gideceklerini aktaran Kılıç, "Şampiyonada birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edeceğim. Rakiplerim zor. Biz de iyiyiz, onlar da iyi. O gün kim daha çok mücadele ederse madalyayı o alacak. Herkes eşit. Kimse kimseden üstün değil. Biz de orada elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kılıç, Türkiye'nin güreş branşında çok başarılı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güreşte geçmişten beri oldukça başarılıyız. Olimpiyatlarda altın madalyaları genelde biz alıyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Güreşten de çıkar, diğer sporlardan da çıkar. Ülkemiz olimpiyatlarda her branştan inşallah daha çok madalya alır. Güreş, ata sporumuz. Onun da etkisi var mı bilmiyorum ama güreşte gerçekten başarılıyız. Takım arkadaşlarım, ağabeylerim, geçmişteki büyüklerim, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Biz de onların bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz."


- "Her şeyimizi ortaya koyuyoruz"


Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 72 kiloda temsil edecek Cengiz Arslan da son olarak nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını anımsatarak, aynı başarıyı Kazakistan'da da göstermek istediğini dile getirdi.

Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstiyorum, azimliyim. Madalyayı kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek fiziksel gerekse ruhsal her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Sporda en önemli şey disiplin. Uyku düzeni, beslenme, antrenman, hepsini yeterince yapıyoruz. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Allah nasip ederse orada altın madalyayı alıp ülkeme getirmek istiyorum."

Arslan, yaptıkları işin fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Daha bir ay önce düğün yaptım. Düğünden bir hafta sonra kampa geldim. Evli olarak ilk bayramımı kampta geçirdim. Bunlar biraz değişik duygular oluyor ama bu spor çok fedakarlık istiyor. Fedakarlığın sonunda madalyanın geldiğini bildiğimiz için bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'na takım olarak da çok iyi hazırlandıklarını anlatan Arslan, "Her sıkletteki sporcu, Türkiye'nin en iyileri. İnşallah hem takım halinde hem de ferdi olarak hepimiz madalyalarımızı koparıp ülkemize döneceğiz. Önümdeki hedefi atlattıktan sonra inşallah olimpiyatları düşüneceğim. Her sporcunun hayalidir olimpiyat minderinde güreşmek, elinin kaldırılması, bayrağını sırtına alıp koşmak... Bunlar çok farklı duygular. Normal hayatta yaşanabilecek duygular değil. Bu iş sadece emekle oluyor. Emek verdikten sonra Allah nasip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
  1. Bolu
  2. Güreş Milli Takım

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