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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı! Herkesi harekete geçmeye çağırdı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız olduğunu belirterek, "Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:20:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı! Herkesi harekete geçmeye çağırdı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) konuştu.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede, Azar, "Bu örgüt (virüse ilişkin) dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız oldu. Bu başarısızlık da pek çok can kaybına mal oldu." dedi.

Azar, DSÖ'nün operasyonlarının şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, DSÖ'nün pandemideki sorumluluğunun tüm yönleriyle bağımsız bir şekilde incelenmesini içeren önergeyi desteklediklerini aktardı.

DSÖ'nün kilit yetkilerini yerine getirmesini ve üye ülkelerin Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uymasını sağlamak için herkesi birlikte hareket etmeye davet eden Azar, isim vermeden Çin'e yüklendi.

Azar, Çin yönetiminin "salgını örtbas etmeye yönelik açık bir girişimde" bulunduğunun, "şeffaflık yükümlülükleri ile alay ettiğinin" ve bu politikanın tüm dünyaya "pahalıya mal olduğunun" altını çizdi.

DSÖ'ye yönelik suçlamalarına devam eden Azar, şöyle konuştu:

"Üye devletler iyi niyetle hareket etmediklerinde DSÖ'nün temel bilgi paylaşımı ve şeffaflık misyonunda başarısız olduğunu gördük. Bunun olmasına asla bir daha müsaade edilemez. Bu statüko kabul edilebilir gibi değil. DSÖ değişmeli ve çok daha şeffaf ve daha hesap verebilir hale gelmelidir."

Azar, Tayvan'ın asambleye gözlemci olarak katılması ve DSÖ'nün buna engel çıkarmaması çağrısında bulunarak, 23 milyon Tayvanlının sağlığının "politik mesajlara alet edilmemesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

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